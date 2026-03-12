Украину снова засыпет снегом? Когда и где сильно испортится погода

Поступление воздуха из центральных районов Азии положит конец теплу

Начало марта радует украинцев теплой и в основном ясной погодой, однако уже с середины месяца это изменится. Ведь Украину ожидает похолодания с небольшим снегом и дождями.

Об этом известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" в материале "Будет до +19 ° С. Какие регионы ожидает аномальная весенняя погода в марте".

По его прогнозам, уже с 14 марта произойдет незначительное снижение дневной температуры на 2-4°С, связанное с поступлением более холодного воздуха из центральных районов Азии. Впрочем, значительное ухудшение погодных условий ожидается с 16 марта.

"Станет заметно больше облачности, а также местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя", — говорит синоптик.

Когда испортится погода

По данным портала Ventusky, уже с 16 марта некоторые области Украины накроет небольшой снег. Пик осадков придется на ночь 17 марта, тогда также возможен замерзающий дождь. Ухудшение погоды ожидается в Сумской и Харьковской областях. Ночью столбик термометра опустится до +2 градусов.

Погода в Украине 16 марта. Данные: Ventusky

В то же время, Укргидрометцентр хоть и прогнозирует похолодание, осадков в виде снега не обещает. Однако дожди, по данным синоптиков, ожидаются преимущественно на юге страны.

Погода в Украине 16 марта. Данные: Укргидрометцентр

Также осадки в виде снега и дождя могут накрыть Киев и область, Сумскую, Черниговскую и Винницкую область 19 марта. Синоптики прогнозируют местами замерзающий дождь и ливень. Больше всего осадков выпадет на Днепропетровщине — до 2 мм. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов.

Погода в Украине 19 марта. Данные: Ventusky

