Украину снова засыпет снегом? Когда и где сильно испортится погода
Поступление воздуха из центральных районов Азии положит конец теплу
Начало марта радует украинцев теплой и в основном ясной погодой, однако уже с середины месяца это изменится. Ведь Украину ожидает похолодания с небольшим снегом и дождями.
Об этом известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" в материале "Будет до +19 ° С. Какие регионы ожидает аномальная весенняя погода в марте".
По его прогнозам, уже с 14 марта произойдет незначительное снижение дневной температуры на 2-4°С, связанное с поступлением более холодного воздуха из центральных районов Азии. Впрочем, значительное ухудшение погодных условий ожидается с 16 марта.
"Станет заметно больше облачности, а также местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя", — говорит синоптик.
Когда испортится погода
По данным портала Ventusky, уже с 16 марта некоторые области Украины накроет небольшой снег. Пик осадков придется на ночь 17 марта, тогда также возможен замерзающий дождь. Ухудшение погоды ожидается в Сумской и Харьковской областях. Ночью столбик термометра опустится до +2 градусов.
В то же время, Укргидрометцентр хоть и прогнозирует похолодание, осадков в виде снега не обещает. Однако дожди, по данным синоптиков, ожидаются преимущественно на юге страны.
Также осадки в виде снега и дождя могут накрыть Киев и область, Сумскую, Черниговскую и Винницкую область 19 марта. Синоптики прогнозируют местами замерзающий дождь и ливень. Больше всего осадков выпадет на Днепропетровщине — до 2 мм. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов.
