Наїжджав на "Приват" та Держспоживслужбу: ТОП останніх скандалів голови "Монобанку" Гороховського

Співвласник "Монобанку" Олег Гороховський, який потрапив у гучний скандал із клієнткою, вже не вперше перебуває в епіцентрі резонансних ситуацій. Бізнесмен давно зробив ставку на прямий діалог у соцмережах, що часом обертається обговореннями його дій у ЗМІ.

Горохівський та цікаві моменти його біографії

Олег Гороховський

Олег Гороховський – це український бізнесмен та банкір. До націоналізації "ПриватБанка" він працював у ньому першим заступником голови правління. Ця діяльність підприємця досі час від часу обговорюється у ЗМІ у тих судових розглядів.

Річ у тому, що після націоналізації банку розслідування стосувалися кредитів пов'язаних офшорних компаній, які могли бути пов'язані з власниками. Проте рішення Високого суду Лондона у справі "ПриватБанку" підсвітило не лише прізвища Коломойського та Боголюбова, а й Гороховського, який згадувався у документах понад 10 разів у зв'язку із видачею кредитів.

Як пише ZN, колишній топ-мендежмент "ПриватБанку", до якого входив Гороховський, затверджував кредити інсайдерським кіпрським компаніям, належали основним бенефіціарам.

"Згідно з рішенням суду, Гороховський і Яценко очолювали комісію з етики та комплаєнсу. Зокрема, відповідні особи першими мали "бити в дзвони" з приводу інсайдерських кредитів пов'язаним особам", — пишуть журналісти.

При цьому офіційних кримінальних вироків Гороховському не було.

Конфлікт із "ПриватБанком"

Однією з найяскравіших історій із співвласником "Монобанку" є публічна суперечка з керівництвом "ПриватБанку". Тоді бізнесмен, якого зараз звинувачують у розкритті банківської таємниці, звинувачував у цьому своїх конкурентів.

Суть конфлікту:

У 2024 році Олег Гороховський звинуватив державний "ПриватБанк" у розкритті банківської таємниці клієнтів під час укладання ними договору про відкриття картки за державною програмою "Національний кешбек". Про це він написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" в Приваті то вам не завадить дізнатися на що ви погодилися… Покажіть це знайомим. Ще не пізно це виправити — інші банки такого не роблять", — говорив Гороховський

Горохівський та ПриватБанк

Відповідь "Привата" не змусила на себе чекати і була досить жорсткою. Там звинуватили Гороховського в тому, що він спотворив опис умов важливої для держави ініціативи "Національний кешбек", а також пригрозили йому судом.

"Хочемо запевнити, наш Банк діє виключно в рамках певних нормативно-правових актів, і дані, що передаються, використовуються виключно для розрахунку та нарахування кешбеку… Банк залишає за собою право звернутися до компетентних органів для захисту своєї ділової репутації", — відповіли на звинувачення в "Приваті".

Горохівський та ПриватБанк

Ксюша Манекен та втрачені мільйони

Українська інстаграма-блогерка Оксана Волощук, відома як Ксюша Манекен, у 2025 році заявила, що шахраї вкрали з її рахунку у Monobank понад шість мільйонів гривень. У банку відповіли, що не можуть повернути гроші тому, що блогерка самостійно надала доступ шахраям до свого рахунку. Гороховський поспівчував дівчині, а пізніше написав, що "Моно" все ж таки спробує повернути гроші.

Довідка: Ксюшу Манекен "розвели" шахраї, коли та спробувала вивести велику суму через чат-бот "Monobank" у Telegram. Звідти, за словами блогерки, їй зателефонував "менеджер" і сказав, що гроші можна зняти у будь-який час, але він помітив помилку у додатку, і щоб її виправити, потрібно перевстановити програму. В результаті дівчина надала доступ до свого особистого кабінету шахраям, які за годину вивели з рахунку понад 6 мільйонів гривень на майже 2 десятки рахунків.

Реакція Гороховскього

У мережі почалися суперечки щодо відповідальності банку за безпеку клієнтів.

Вимога ліквідації Держспоживслужби

У 2021 році між "Новою Поштою" та Держспоживслужбою виникла конфліктна ситуація, в яку втрутився Олег Гороховський, вставши на захист бізнесу.

Суть конфлікту:

Гороховський висловив свою думку про багатомільйонний штраф, який виписали "Новій пошті" у Держспоживслужбі.

Довідка: Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області у 2021 році наклало на "Нову Пошту" штрафи та стягнення на суму 325,85 млн грн. порушення прав споживачів. Фахівці Держпродспоживслужби проводили позапланові перевірки відділень №49 у Харкові та №3 у Чугуєві Харківської області через звернення громадян щодо неякісного обслуговування та порушення їх прав. У ході перевірок, за словами державної служби, "Нова Пошта" не надала необхідні документи, і неможливо було перевірити достовірність звернення громадян. Інспектори розцінили це як порушення прав та наклали штраф.

Гороховський став на захист бізнесу і запідозрив Держспоживслужбу в корупції, а потім взагалі закликав ліквідувати держорган.

"Очевидно, що такому штрафу передувала вимога хабара. Або хабар очікується після такого штрафу, щоб його зменшити. Не знаю точно, як заведено в цій держпродпостидслужбі… Я вважаю, що прем’єр чи президент повинні негайно ліквідувати цю службу", — писав Гороховський.

Пост Гороховського

Скандал довкола Назарія Гусакова

Назарій Гусаков

Назарій Гусаков – львів’янин із діагнозом "спінальна м’язова атрофія" (СМА), якого запідозрили у махінаціях зі збором коштів на лікування. Люди, зокрема, зауважили, що раніше Гусаков нібито був зареєстрований на сайті ігор у покер і писав у своїх соцмережах про ставки. Zaxid.net повідомляв, що збори Гусакова свого часу підтримували низку відомих українців, зокрема співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Сам бізнесмен заявив, що одного разу на прохання друга також розмістив у своїх соцмережах заклик допомогти Гусакову, хоча з ним особисто не знайомий і ніколи не спілкувався.

"Менеджери Monobank ніякого сприяння Назарію в його зборах не чинили, гроші знімати не допомагали, і все з ним відбувалося на загальних підставах. Проводимо додаткове розслідування, чи були порушення і що можна змінити, щоб підвищити прозорість зборів, — заявив Гороховський. — До речі, на "Банці" Назарія є залишки, і подальші списання з "Банки" будуть можливі лише проти виставлених рахунків за лікування… З Назарієм так вийшло, що бог покарав його в кредит відразу і так сильно, що навряд чи він зможе нагрішити за все своє життя і на третину цього кредиту.

9 березня 2026 року Олег Гороховський, співзасновник "Монобанку", на своїй сторінці в Threads опублікував пост з підписом: "Звернулась клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…".

Скандальний пост Гороховського

На ньому була зображена дівчина Каріна Кольб на фоні триколору. Спочатку всі думали, що це російський прапор, але дівчина запевнила, що прапор належить Словенії та надала докази. Однак публікація викликала суспільний резонанс не через колір прапора, а через розголошення Горохівським приватних даних.

"Телеграф" запитав у юристів та Національного банку України, чи загрожує покарання "Монобанку" та особисто Олегу Гороховському за оприлюднення персональних даних клієнтки. А також які санкції передбачені за зазначені порушення.

