Верещук объяснила, как и зачем нужно ограничить Telegram в Украине: "Люди не осознают опасности"

Блокировка помогла бы предотвратить вербовку и киберагрессию

Ограничение работы Telegram-каналов в Украине необходимо, а те, кто выступают против, не до конца осознают угрозу от этого мессенджера.

Об этом корреспонденту "Телеграфа" сказала заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук на форуме "Нацспротив 2026" 12 марта. По ее словам, шаг с ограничением необходим для защиты от российской агрессии.

"Люди не до конца осознают, какой уровень опасности несут такие каналы, которые используются Россией в борьбе против Украины. Людям, наверное, еще не до конца объяснили специальные службы, соответствующие органы, которые должны это делать, какова возможная ответственность. Потому что потом это все выливается в реальные сроки, судебные приговоры. И только потом человек осознает, что это на самом деле была вербовка, использование его как элемента, так и агрессии против гражданского населения. И только потом, когда мы получаем последствия, понимаем, какими могли быть наши шаги, если бы мы сработали на опережение" отметила собеседница.

Ирина Верещук. Фото: Facebook

Она добавила, что ограничения и деанонимизация каналов — это часть киберустойчивости страны и защиты от российской агрессии. Меры необходимы, даже если это вызывает отрицательную реакцию пользователей.

Для кого это бизнес. Вы видите, анонимные Telegram-каналы, оказывается, зарабатывают огромные деньги. Это тысячи долларов. Мне все равно. Я за государство, я за государственность. Мы должны выжить как государство и сохранить целостное и неприкосновенное государство Украины. Пусть свои политические амбиции или желания заработать, возможно после войны. Сейчас война и мы должны победить в ней заявила Верещук.

Замглавы ОП уточнила, что речь идёт о публичных анонимных каналах. Её собственный Telegram-канал в то же время работает, но с минимальной активностью. Но Верещук отметила важную деталь, что ее канал верифицирован.

Если мы говорим, что это инструмент вражеского влияния, мы должны показывать пример. Я согласна. Мой Telegram-канал не делает погоды, но все же нужно принять решение подчеркнула она.

Предыстория

В феврале 2026 года Ирина Верещук на своей странице в Facebook предложила ограничить использование в Украине соцсети Telegram и других анонимных платформ. Тогда она отметила, что теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове произошли два взрыва во время прибытия полиции на сообщение о проникновении в магазин. По предварительным данным, погибла 23-летняя правоохранительница, есть пострадавшие. По словам президент Владимир Зеленского, исполнители были завербованы через Telegram. Организация теракта – российская.

В связи с этим Верещук отметила, что враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

"Это очередное напоминание подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны. Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", — написала она.

Пост Ирины Верещук в Facebook

Однако в комментариях под постом такие призывы вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые отметили, что Telegram-каналы полезны для быстрого реагирования на угрозу, другие полагают, что ограничение не даст результата, ведь на смену "Телеграму" придет другая сеть.

Комментарии под постом Ирины Верещук

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава МВД Игорь Клименко сделал ряд заявлений после теракта во Львове и затронул и вопрос блокировки Telegram.