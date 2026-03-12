Фото легенды футбола стало мемом на фоне скандала с Мonobank

Сеть отреагировала на инцидент с "Монобанком"

Снимок бывшего футболиста и тренера, а ныне главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко с благотворительного матча завирусился в сети. Все из-за флага Словении на футболке легенды.

Что нужно знать

"Монобанк" угодил в скандал из-за триколора

В сети пошутили над ситуацией с помощью необычного фото "Шевы"

Это произошло на фоне громкого скандала с Мonobank. Об этом сообщает "Телеграф".

Пользователь Threads Сергей Левченко опубликовал снимок легенды футбола и задал риторический вопрос.

Интересно, как Шевченко пройдет верификацию в Мonobank? Сергей Левченко

Шевченко во время благотворительного матча

Данный благотворительный матч прошел в Любляне (Словения) в 2023 году. Деньги собирали для жертв наводнений. Во встрече приняли участие легенды мирового футбола, в частности Паоло Мальдини, Джанлуиджи Буффон, Кларенс Зеедорф, Луиш Фигу, Златан Ибрагимович, Хавьер Дзанетти и другие. "Шева" открыл счет в игре, забив Буффону с пенальти.

Суть шутки во флаге Словении на футболке легенды. Напомним, 9 марта 2026 года Олег Гороховский, соучредитель "Монобанка", на своей странице в Threads опубликовал пост с подписью: "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая…", прикрепив фото девушки.

Пост Гороховского. Скриншот: Threads

На снимке была изображена девушка Карина Кольб на фоне триколора. Гороховский и многие другие тут же фактически обвинили Карину в поддержке РФ, однако позднее девушка заявила, что на фото был изображен флаг Словении. Публикация вызвала общественный резонанс из-за разглашения Гороховским частных данных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие законы ЕС нарушил директор "Монобанка" из-за скандала с флагом. Добавим, что НБУ анализирует ситуацию с Мonobank.