"Парад лицемерия": Филонова встретилась со скандальной Алхим после обещания "набить морду" (видео)

Блогерш жестко захейтили в сети после этой новости

Украинская телеведущая и блогерша Елена Филонова поделилась в соцсетях видео, на котором обнималась и целовалась со скандальной блогершей Анной Алхим. Оказалось, что девушки встретились на каком-то мероприятии и помирились. И это после 10 лет в ссоре и обещания "набить морду".

В ролике Филонова и Алхим при полном параде, они позируют на камеру и мило улыбаются. Анна первая подошла и обратилась к Елене со словами: "Ну здравствуй". Они мило обнялись и поцеловались.

Анна Алхим и Елена Филонова. Фото: скриншот из видео

Филонова прямо в камеру заявила, что они помирились. Также она шутливо сказала Алхим, чтобы та "была ей морду". Это была отсылка к давнему скандалу, когда Анна в одном из интервью жестко захейтила Елену и обещала ее избить при встрече. Похоже, теперь никто никого быть не будет.

Мы помирились. Мы две легенды, Ань @alkhim.an. Если я не ошибаюсь, приблизительно 10 лет вы все ждали этого мгновения! написала Филонова в подписи к видео

Однако в соцсетях блогерш люто захейтили, отметив, что обе разговаривают на русском. Также многие пользователи заявили, что им в общем-то все равно, что на Филонову, что на Алхим.

Вот что писали люди в комментариях:

Расскажите, что это за событие, если там собрали столько мусора в одном месте.

Вы кто такие вообще?

Это был парад лицемерия?

Да россиянкам все равно.

Кто эти покусанные пчелами макаки?

Можно этих всех, которые рядом с малоросской Алхим, и ее саму, как-нибудь выбросить на расею?

Почему это у меня в ленте?

Елена, очень досадно, что вы настолько далеки от реалий, в которых сейчас находится страна.

Быстро вызывайте дезинфекторов, пока они не разбежались.

Кто эти люди? И почему они по-русски общаются?

Хоть в десна лупитесь, только подальше от Украины.

Ниже не будет.

Комментарии под видео Филоновой с Алхим

