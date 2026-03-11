"Парад лицемерия": Филонова встретилась со скандальной Алхим после обещания "набить морду" (видео)
Блогерш жестко захейтили в сети после этой новости
Украинская телеведущая и блогерша Елена Филонова поделилась в соцсетях видео, на котором обнималась и целовалась со скандальной блогершей Анной Алхим. Оказалось, что девушки встретились на каком-то мероприятии и помирились. И это после 10 лет в ссоре и обещания "набить морду".
В ролике Филонова и Алхим при полном параде, они позируют на камеру и мило улыбаются. Анна первая подошла и обратилась к Елене со словами: "Ну здравствуй". Они мило обнялись и поцеловались.
Филонова прямо в камеру заявила, что они помирились. Также она шутливо сказала Алхим, чтобы та "была ей морду". Это была отсылка к давнему скандалу, когда Анна в одном из интервью жестко захейтила Елену и обещала ее избить при встрече. Похоже, теперь никто никого быть не будет.
Мы помирились. Мы две легенды, Ань @alkhim.an. Если я не ошибаюсь, приблизительно 10 лет вы все ждали этого мгновения!
Однако в соцсетях блогерш люто захейтили, отметив, что обе разговаривают на русском. Также многие пользователи заявили, что им в общем-то все равно, что на Филонову, что на Алхим.
Вот что писали люди в комментариях:
- Расскажите, что это за событие, если там собрали столько мусора в одном месте.
- Вы кто такие вообще?
- Это был парад лицемерия?
- Да россиянкам все равно.
- Кто эти покусанные пчелами макаки?
- Можно этих всех, которые рядом с малоросской Алхим, и ее саму, как-нибудь выбросить на расею?
- Почему это у меня в ленте?
- Елена, очень досадно, что вы настолько далеки от реалий, в которых сейчас находится страна.
- Быстро вызывайте дезинфекторов, пока они не разбежались.
- Кто эти люди? И почему они по-русски общаются?
- Хоть в десна лупитесь, только подальше от Украины.
- Ниже не будет.
