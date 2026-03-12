У семьи обычного инспектора таможни нашли огромное имение, много автомобилей и не только

У госработника в 32 года есть пенсия

Инспектор Закарпатской таможни Василий Пупена при относительно небольшой зарплате в более 20 тысяч грн и пенсии в 3 тысячи грн имеет немалое состояние. Оно насчитывает не только поместье, рыночной стоимостью в 40 млн, но и элитные авто.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": Таможенник оформил инвалидность и живет, как миллионер. На мать записали элитные автомобили и недвижимость на десятки миллионов.

Что нужно знать:

Пупен имеет официальную зарплату в 24 тысяч грн

В собственности таможенника поместье почти на 300 кв. м в Ужгороде

Почти все члены семьи должностного лица имеют авто с "красивыми" номерами

Отметим, что Василий Пупена занимает одну из самых низких должностей на таможне – государственный инспектор отдела таможенного оформления №8 таможенного поста "Тиса". Однако его декларация наводит на мысли о дополнительных доходах, не указанных в документе. Ведь при месячном доходе более 27 тысяч невозможно иметь элитные авто и жилье.

В декларации указано, что зарплата таможенника составляет 24,8 тыс. грн в месяц, пенсия в 32 года — 3 тыс. грн. Кстати, помощь от государства Пупена получает как инвалид третьей группы. Интересно, что поначалу инвалидность ему отменила Центральная МСЭК еще в декабре 2024-го, но впоследствии он отвоевал ее в суде.

Внимание к состоянию семьи Пупены привлекла его жена Виктория, которая в Instagram открыто демонстрировала богатую жизнь – украшения, дизайнерскую одежду и аксессуары, путешествия.

Пупена с женой. Фото: Instagram

Чем владеет семья таможенника

Пупена с 2019-го владеет домом площадью 297,3 кв. м в Ужгороде (задекларированная стоимость на дату обретения права собственности – 50 тыс. грн), а также земельным участком. Жене принадлежит небольшая квартира в Мукачево и автомобиль Skoda Kodiaq 2024 г. в. (1,9 млн грн).

Декларация. Скриншот

Судя по реестру прав на недвижимое имущество, дом переоформили на отца и мать Пупены. В частности, часть дома 11 сентября 2025 года на основании договора дарения оформила на себя 56-летняя Ванда Пупена. Ей также принадлежат два автомобиля с одинаковыми цифрами в номерах (0001). В 2024 году она купила новый БМВ.

Сведения о праве собственности на дом

Имение в Ужгороде

А в 2025 году мать таможенника оформила на себя новый автомобиль Mercedes-Benz V-Class V 300 2025 г. в. (стоимость достигает 155 тыс. долларов).

Два автомобиля с одинаковыми цифрами в номерах (0001)

Mercedes-Benz V-Class V 300 2025 г. (это аналог ее машины). Фото: AutoRia

К слову, на машине жены таможенника Skoda Kodiaq 2024 г. установили номера с такой же комбинацией цифр – 0001. "Красивые" номера любит и отец таможенника. 62-летний Василий Иванович в 2025 году оформил на себя автомобиль Skoda Octavia 2025 года с номерным знаком с цифрами "4444".

Номера Skoda Kodiaq 2024 г.в.

Ванда Пупена, мать таможенника, кроме части упомянутого выше дома, владеет с 2023-го зданием площадью 328,8 кв. м. Стоимость упомянутого имущества – десятки миллионов гривен.

