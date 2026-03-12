Украинцам готовят новые выплаты: Зеленский назвал суммы

Президент анонсировал денежную доплату и компенсацию расходов на горючее

В Украине правительство готовит несколько программ финансовой поддержки для населения. Выплаты смогут получить не менее 13 миллионов украинцев.

Что нужно знать:

Над инициативами работают Кабмин и профильные ведомства по поручению главы государства

Дополнительное начисление запланировано на апрель для людей с низкими доходами

Предусмотрен механизм возврата части затрат на дизель, бензин и автогаз через систему кэшбека

Соответствующие поручения были даны премьер-министру Юлии Свириденко, первому вице-премьеру Денису Шмыгалю и профильным министрам. Об этом 12 марта в своем Telegram-канале сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, планируется, что дополнительную выплату в размере 1500 гривен получат не менее 13 миллионов украинцев. Министерство социальной политики должно подготовить на апрель программу специальной доплаты для пенсионеров и граждан, получающих социальную помощь.

Средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически тем, чей уровень доходов означает, что поддержка нужна отметил он.

Кроме того, Министерствам экономики и энергетики поручено разработать отдельную программу для граждан, которые ощущают давление из-за нестабильности топливного рынка. Она связана с ситуацией вокруг Ирана и сокращением поставок нефти на мировой рынок.

Программа будет касаться потребителей дизельного топлива, бензина и автомобильного газа. Предполагается, что часть расходов на топливо будут компенсировать через систему кэшбека.

Программа будет относиться к потребителям дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбека, позволяя компенсировать часть расходов на топливо. Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать подробности программ поддержки и представить их обществу объяснил президент.

