Украина выдержала, а Белгород – нет. Почему меньше отключают свет и что будет летом

Названы месяцы, когда могут вернуться жесткие ограничения

Несмотря на то, что в Украине существенно улучшаются графики отключений, расслабляться не стоит – отключения обязательно вернутся летом, заявляют эксперты. Более того, ситуация со светом в Киеве и в регионах отличается. Сейчас мы находимся в едва ли не самом комфортном периоде года, но чего ждать дальше? И почему не исполнились прогнозы насчет долгих сроков восстановления энергетики?

Что нужно знать:

Летом АЭС пойдут на плановый ремонт, поэтому их мощность снизится

В Украине есть регионы, где ситуация со светом стала хуже

Подготовка к следующей зиме должна включать улучшение ПВО и строительство многоуровневой защиты энергообъектов

Что с графиками сейчас и какие прогнозы по свету на лето

Как отметил "Телеграфу" энергетический эксперт Александр Харченко, сейчас ситуация со светом действительно стала лучше, чем в феврале. Однако для этого есть несколько причин.

Почему сейчас отключения не такие глобальные?

— На самом деле, отключений хватает. Это нужно констатировать, но, безусловно, ситуация с потеплением сильно улучшается. Уменьшается потребление с одной стороны и значительно улучшается ситуация с генерацией с другой. Сейчас хорошо работают солнечные панели, заработала гидрогенерация, и это все вместе дает соответствующие результаты.

Александр Харченко

Поэтому, по сути, сегодня мы находимся в едва ли не самом комфортном периоде года, когда днем +10…+20 градусов. Из-за чего потребление снижается.

Улучшения графиков прогнозировали на апрель, почему стало лучше уже в марте?

— Здесь расчет шел на то, что вот эти +10…+15 градусов будут в апреле, но погода уже сейчас достаточно теплая. Это и поспособствовало таким положительным изменениям. Но насколько постоянна может быть ситуация, когда свет будет круглосуточно, сказать трудно. Сейчас более или менее приемлемые отключения.

"Более того, не воспринимайте Киев как картину полностью по всей стране. Сейчас разная ситуация в разных регионах. Есть достаточно большое количество регионов, где ситуация сложнее, но все же лучше, чем она была в феврале. К примеру, прифронтовая зона, где аварийные отключения регулярные", — объясняет Харченко.

Определенную роль здесь сыграла ПВО. По мнению эксперта, если бы Украина 2-3 месяца прожила без ударов, то смогла бы перейти к минимальным ограничениям.

В то же время Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины, рассказал "Телеграфу", что улучшение графиков отключений имеет две причины.

"Первая причина заключается в том, что увеличили возможность к покупке электроэнергии за рубежом. Мы сейчас можем уже брать 2,4 ГВт. Вторая причина — прогнозы про апрель-май делали эксперты, которые не имели собственных солнечных панелей. А уже многие общины начинают пользоваться солнечными электростанциями", — поясняет эксперт.

Андрей Закревский

Как отключений стало меньше: дело в генерации или нет?

– Погода повлияла и на генеративные мощности. На полную работают солнечные станции, гидроэлектростанции. Есть определенное количество батарейных комплексов, которые тоже ситуацию немного улучшают. Все это вместе облегчает шаг за шагом общую картину, говорит Харченко.

Закревский отмечает, что существенно начали работать солнечные панели, поэтому днем отключений почти нет. Такая тенденция будет сохраняться и дальше.

Почему Украина выстояла, а в Белгороде — блэкауты?

– Блэкауты в России – это их проблемы, а не наши. Наша ПВО оказалась лучше, возможно наши энергетики оказались лучше, чем их. В принципе, у Украины действительно больше опыта, чем у других стран по защите объектов, восстановлению и тому подобное, объясняет Александр Харченко.

Работники ДТЭК. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У нас не все идеально, но есть отлаженная система международного взаимодействия для того, чтобы получать необходимые оборудование и запасные части. Хотелось бы лучшего, большего, но у нас есть определенные ресурсы такого плана. У России такого нет, потому пусть ощутят последствия агрессии на себе же. Кремлю абсолютно все равно, что какая-нибудь Белгородщина или Брянщина, или Курщина будет без электричества.

Похожее мнение высказал и Закревский. По его словам, украинцы не ждут отмашки от власти или каких-либо команд, они работают сами слаженно. Это хорошо показывают энергетики.

Почему в Киеве появилось отключение подачи воды после атаки?

— Очень неудачное попадание. Отключилась часть оборудования, которое необходимо, чтобы производить эту подачу воды. Кризис в энергетике в Украине есть, но мы на пути выхода из него. Для этого нам нужно минимум пять-шесть месяцев, – Харченко.

Удар по энергетике Украины. Фото: открытые источники

Закревский, в свою очередь добавляет, что ситуация с водой после атаки в Киеве вполне логична. Так как она важна не только для населения, но и для аграриев, промышленности и военных.

Вернутся ли графики отключений летом?

— Варианта отменить ремонт блоков АЭС нет, это святое. Поэтому летом все атомные станции будут постепенно входить в плановые ремонтные работы. Сейчас в Украине функционируют три АЭС, на каждой из них есть соответствующее количество реакторов. Их ремонты – достаточно сложная работа. Ведь иногда нужно загрузить или выгрузить часть топлива. Где-то провести капитальные работы.

"Вообще ремонт одного реактора может длиться от шести-восьми недель до 12-14. Это разбросано по межотопительному сезону. По сути реакторы будут ремонтировать по очереди. Графики в этот период действительно могут вернуться, особенно в июле-августе. Ведь, когда АЭС на ремонте, она имеет некоторые ограничения по генерации, то есть закрывать дефицит будет тяжелее", — говорит Харченко.

Только если будут интенсивные атаки и повредят большинство электросети, могут вернуться отключения 18-20 часов, как зимой. Но, думаю, такого не будет.

Как Украина может защитить энергетику и что нужно делать уже сейчас

В комментарий "Телеграфу" Назарий Барчук, аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный, рассказал, что основной целью РФ во время зимних атак было склонить Украину за столом переговоров на выгодную Кремлю сторону. Эта тактика не сработала.

— Несмотря на значительное давление и сверхсложные условия, с которыми столкнулись украинцы, энергосистема выстояла. Это стало возможным благодаря героической работе энергетиков и ПВО. Обороняясь от воздушных атак, Украина наносила и ответные удары. Под прицелом оказался Белгород, где сотни тысяч жителей оставались без света тепла и воды. Такие ракетные атаки продолжаются и в марте, не дают врагу восстановиться полностью.

Удар по энергетике Украины. Фото: открытые источники

В контексте подготовки к следующему зимнему периоду Украине необходимо усилить защиту ключевых объектов. Речь идет именно о многоуровневой системе: ПВО и физической защите. Первый пункт имел место и в прошлом году, но не был реализован в полной мере.

Бетонные укрытия могут эффективно защитить не только от попадания дронов, но и от прямого попадания ракеты. Но все еще уязвимы перед баллистическим и гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами противника.

Усиление ПВО — успешность противодействия дронам, которая составляет более 80%. Но Украина нуждается в дополнительных пакетах противоракетных установок от партнеров. Есть также проекты разработки российских антибалистических комплексов и ракет к ним.

