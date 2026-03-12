Украина бьет по заводам России из-за тайного соглашения с США? Появилась версия

Прилеты ATACMS и Storm Shadow в РФ могут участиться?

Увеличение числа ударов Украины по российским заводам, в том числе стратегическим, может быть признаком тайных договоренностей с США. Эти договоренности могут быть связаны с войной в Иране.

Об этом журналист Роман Цымбалюк рассказал на своем Youtube-канале. Он напомнил, что атака на завод в Брянске последовала после публикации The Washington Post о возможной передаче Россией разведданных Ирану, а также заявлений в росСМИ о возможности передачи оружия. "Это может повлиять на жизнь американского солдата в случае начала сухопутной операции…. Итак, как только появилась эта информация, буквально через несколько дней Генштаб сообщил, что использовал ракеты ATACMS", — говорит Цымбалюк.

Отметим, что именно эти ракеты использовались для поражения состава российских дронов-камикадзе на территории оккупированного Донецка. Что касается Брянска, то для завода "Кремний ЭЛ" были использованы Storm Shadow (SCALP). Этот удар также нанес урон русской военной мощи. "Это микроэлектроника, она тоже непростая, она для всех этих компонентов: Ярсы, Булава, Синева, Тополь и так далее, и так далее. Там есть и ракетные компоненты, которые они используют против нас", — замечает журналист.

Цымбалюк также напомнил о Воткинском заводе в Удмуртии, куда долетела ракета "Фламинго" в феврале. "Было успешное попадание. То есть все ждут, когда такое будет происходить четыре раза в день. Кто-то скажет: "Слишком много". Я скажу, что нет. Если есть желание и силы, то можно повторять и повторять", — говорит он.

Цымбалюк отмечает, что уничтоженные заводы это далеко не все, которые Россия использует для оборонки. Однако вопрос, почему именно сейчас, все еще актуален. "Возможно, у нас есть какое-то тайное сотрудничество с нашими американскими друзьями, о котором сейчас не принято говорить вслух", — резюмирует журналист. Важно, что Украина получает ракеты западного производства дозированно и несистемно, ведь ракетами тот же завод в Брянске можно было уничтожить еще несколько лет назад.

