Зима возвращается? Во Львове прогнозируют резкое похолодание в ближайшее время

Метеорологи прогнозируют ухудшение температуры воздуха

Погода во Львове во второй декаде марта будет переменчивой. Ощутимо снизятся температурные показатели.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют существенную перестройку воздушных масс, что принесет в город настоящий температурный диссонанс. Наиболее нетипичная ситуация ожидается во вторник, 17 марта, когда ночная температура воздуха будет +6°C, тогда как днем столбики термометров опустятся до +4°C.

После этого аномального вторника во Львов придут стабильные ночные холода, которые будут держаться до конца недели. Уже в среду, 18 марта, небо затянет облаками, а воздух ночью охладится до +2°C, при этом дневной максимум не превысит отметки +10°C. Последующее похолодание усилится в четверг, когда при аналогичной ночной температуре днем ожидается только +9°C.

Погода во Львове

Пик похолодания придется на пятницу, 20 марта, которая станет самой холодной ночью этого периода – столбики термометров покажут критический минимум в +1°C на фоне дневных +9°C.

Когда во Львове будет холодно Инфографика «Телеграфа», созданная нейросетью

Завершится вторая декада месяца в субботу, 21 марта, влажной и пасмурной погодой: синоптики прогнозируют ночью до +2°C, а днем до +9°C с вероятностью мелкого дождя.

Из-за высокой влажности, которая местами будет достигать 93%, температура воздуха будет ощущаться значительно ниже фактических показателей, поэтому жителям города советуют не спешить прятать теплую одежду.

