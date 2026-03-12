Укр

Даже без проверки документов: почему человека могут забрать в ТЦК прямо с улицы

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Территориальный центр комплектования
Территориальный центр комплектования. Фото Коллаж "Телеграфа"

Если сотрудники знают, что мужчина уклоняется, они могут задержать его

Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) не всегда интересуют документы граждан во время задержания человека или так называемой "бусификации". Однако в большинстве ситуаций речь идет о гражданах, которые уже находятся в розыске за нарушение правил воинского учета или неявку по повестке.

Что нужно знать:

  • Для сотрудников ТЦК предложены бодикамеры для того, чтобы фиксировать общение с гражданами
  • Работа ТЦК заключается в том, чтобы находить нарушителей и обеспечивать их прибытие для прохождения службы
  • Иногда проверяют всех подряд, но людей могут отпустить при наличии отсрочки

Об этом сказал народный депутат от фракции "Батькивщина", член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко в интервью "Телеграфу": "В Раде готовят новые наказания для ухилянтов и СЗЧ, – нардеп о мобилизации, рекрутинге и конце войны".

По его словам, сотрудникам ТЦК предложили, чтобы они были с бодикамерами и записывали общение с человеком для прозрачности в таких ситуациях.

Поднимите хоть одну бодикамеру и посмотрите, как происходит "бусификация". Не всегда же останавливается машина и человека ловят. Подходят и говорят: "Документ". Или ТЦК уже знают, что он находится в розыске. Условно говоря, сейчас сюда войдет ТЦК, они знают, что вы в розыске. Им уже ваш документ не нужен. Они знают, кто вы, знают, что вы в розыске, что вы не появляетесь. Вас просто берут и уводят. Вы начинаете сопротивляться. А завтра покажут по видео, что журналист сидел, брал интервью и его "упаковали". Но вы ведь не выполнили норму закона! И ему [военнослужащему ТЦК] не нужно уже на бодикамеру говорить: "Дай документы".

объяснил собеседник.

Ивченко подчеркнул, что работа ТЦК заключается в том, чтобы находить нарушителей и обеспечивать их прибытие для прохождения службы. Если сотрудники ТЦК знают, что человек уклоняется, они могут задержать его.

И когда человеку [выписывают] повестку, а он не приходит, ты находишь этого человека в ресторане, в зале, на улице – тебе не нужно у него спрашивать документы. Ты уже знаешь, что он в розыске.

сказал нардеп.

Но в то же время бывают случаи, когда "хватают всех". То есть, людей останавливают для проверки, а затем отпускают после выяснения обстоятельств — например, если у человека есть отсрочка, он ухаживает за ребенком или проходит обучение.

В основном же "бусифицируют" тех, кто в розыске. Мы это должны понимать. Их [ТЦК] работа – найти нарушителя и мобилизовать в ВСУ.

добавил Ивченко.

По словам парламентария, государство уже предоставило право содействовать мобилизации различным органам власти, включая местное самоуправление. Он подчеркнул, что основная задача ТЦК — находить граждан, которые нарушают требования воинского учета, и обеспечивать их прибытие для прохождения службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему суды не сажают тех, кто воюет с ТЦК.

Теги:
#Задержание #Документы #Вадим Ивченко #ТЦК #Бусификация