Даже без проверки документов: почему человека могут забрать в ТЦК прямо с улицы

Если сотрудники знают, что мужчина уклоняется, они могут задержать его

Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) не всегда интересуют документы граждан во время задержания человека или так называемой "бусификации". Однако в большинстве ситуаций речь идет о гражданах, которые уже находятся в розыске за нарушение правил воинского учета или неявку по повестке.

Что нужно знать:

Для сотрудников ТЦК предложены бодикамеры для того, чтобы фиксировать общение с гражданами

Работа ТЦК заключается в том, чтобы находить нарушителей и обеспечивать их прибытие для прохождения службы

Иногда проверяют всех подряд, но людей могут отпустить при наличии отсрочки

Об этом сказал народный депутат от фракции "Батькивщина", член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко в интервью "Телеграфу": "В Раде готовят новые наказания для ухилянтов и СЗЧ, – нардеп о мобилизации, рекрутинге и конце войны".

По его словам, сотрудникам ТЦК предложили, чтобы они были с бодикамерами и записывали общение с человеком для прозрачности в таких ситуациях.

Поднимите хоть одну бодикамеру и посмотрите, как происходит "бусификация". Не всегда же останавливается машина и человека ловят. Подходят и говорят: "Документ". Или ТЦК уже знают, что он находится в розыске. Условно говоря, сейчас сюда войдет ТЦК, они знают, что вы в розыске. Им уже ваш документ не нужен. Они знают, кто вы, знают, что вы в розыске, что вы не появляетесь. Вас просто берут и уводят. Вы начинаете сопротивляться. А завтра покажут по видео, что журналист сидел, брал интервью и его "упаковали". Но вы ведь не выполнили норму закона! И ему [военнослужащему ТЦК] не нужно уже на бодикамеру говорить: "Дай документы". объяснил собеседник.

Ивченко подчеркнул, что работа ТЦК заключается в том, чтобы находить нарушителей и обеспечивать их прибытие для прохождения службы. Если сотрудники ТЦК знают, что человек уклоняется, они могут задержать его.

И когда человеку [выписывают] повестку, а он не приходит, ты находишь этого человека в ресторане, в зале, на улице – тебе не нужно у него спрашивать документы. Ты уже знаешь, что он в розыске. сказал нардеп.

Но в то же время бывают случаи, когда "хватают всех". То есть, людей останавливают для проверки, а затем отпускают после выяснения обстоятельств — например, если у человека есть отсрочка, он ухаживает за ребенком или проходит обучение.

В основном же "бусифицируют" тех, кто в розыске. Мы это должны понимать. Их [ТЦК] работа – найти нарушителя и мобилизовать в ВСУ. добавил Ивченко.

По словам парламентария, государство уже предоставило право содействовать мобилизации различным органам власти, включая местное самоуправление. Он подчеркнул, что основная задача ТЦК — находить граждан, которые нарушают требования воинского учета, и обеспечивать их прибытие для прохождения службы.

