У Потапа большие проблемы с деньгами? Он готов на неожиданный шаг

Потап и Настя поставили свой проект на паузу еще в 2017 году

Украинский репер Потап, который стал героем новых мемов, думает воссоединить дуэт с женой Настей Каменских. Их проект раньше пользовался большой популярностью, затем артисты сосредоточились на сольной карьере.

Об этом заявил скандальный блогер Богдан Беспалов в сети Threads. По его словам, причиной восстановления дуэта являются финансовые трудности супругов.

Потап хочет воссоединить дуэт с Каменских?

Блогер Богдан Беспалов рассказал, что Потап и Настя привыкли к роскошной жизни, но за границей жить "по красоте" оказалось не так просто. По его словам, сейчас у них с деньгами в США настолько туго, что даже не живя долгое время вместе, они рассматривают возможность воссоединить свой дуэт.

У Потапа с Настей сейчас настолько туго с деньгами в Штатах, что даже не живя вместе длительное время и не общаясь, они готовы ныне воссоединить дуэт на осень 2026 или весна 2027 Богдан Беспалов

Потап и Настя могут возродить дуэт

По словам блогера, пара понимает, что за русскоязычные песни им может "влететь", поэтому они обсуждают идею нового материала на испанском языке. Каменских уже давно ориентируется на испаноязычный рынок.

Беспалов также подчеркнул, что у обоих артистов полная оторванность от реалий и жизни украинцев. В комментариях пользователи согласились с ним, подчеркнув, что о беглецах не стоит вспоминать:

"Зачем тянуть в наше пространство этих звезд? Уже бы давно забыли о них и все. Пусть соединяются, разъединяются и делают что хотят. Лучшее, что мы можем сделать – это тотальный игнор таких звезд";

"Дайте, пожалуйста, возможность забыть о них";

"Да это уже не украинцы, удалите отовсюду".

