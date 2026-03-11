Французский банк подтвердил "скандальные сплетни" об Украине, но рассказал не все. Что скрывают

Дальнейшая судьба финансового учреждения точно не известна, ведь объединение с Банком Креди Агриколь лишь один из вариантов

Креди Агриколь Украина вечером 11 марта официально заявил о подписании соглашения о приобретении 100% акций отечественного Банка Львов, специализирующегося на обслуживании малого и среднего бизнеса и занимающего 25 место по размеру общих активов.

Таким образом, была подтверждена информация "Телеграфа" о подготовке этого контракта, которая публиковалась еще в феврале и квалифицировалась французской стороной как "сплетни", которые тогда на отпор отказывались комментировать. Однако редакция еще тогда выяснила мотивацию и последствия сделки.

Французы отметили, что ожидают завершения соглашения к середине 2026 года, хотя и отметили, что на данный момент еще не имеют для этого соответствующих разрешений Нацбанка и Антимонопольного комитета Украины, обязательных в таком случае. В то же время, не уточнили, почему в таких условиях поторопились с заявлением о соглашении.

Еще в Креди Агриколь Украина не сообщили сумму контракта, то есть, сколько именно планируют заплатить за Банк Львов. В этом отношении есть только предварительная оценка сторонних инвесторов, что ценник банка, скорее всего, определялся по формуле 1x — то есть за банк уплатят лишь один его собственный капитал. Он, по состоянию на 1 января 2026 года, составил 1,6 млрд грн плюс текущая чистая прибыль (после налогообложения) за прошлый год — 0,3 млрд грн. То есть, цена 100% акций "Львова" может составлять 1,9 млрд грн или около €38,5 млн (в зависимости от текущего курса).

Также неизвестна дальнейшая судьба самого Банка Львова, хотя и не исключается его дальнейшее объединение с Банком Креди Агриколь Украина. В таких условиях клиентов "Львовян" переведут на обслуживание в новую (увеличенную) структуру, если они захотят остаться. А дублирующий персонал (в двух структурах) может начать сокращать. Перемешивание двух коллективов может занять не один месяц.

Креди Агриколь Украина является частью французской группы Crédit Agricole, которая входит в четверку самых больших на родине и в топ-10 самых больших во всем мире. По итогам 2025 года, она имела прибыль на уровне €7,07 млрд, регулятивный капитал составил €72,2 млрд, а ее рыночную капитализацию оценивали в €54-55 млрд. То есть одна эта группа в несколько раз больше всей банковской системы Украины.

Банк Львов принадлежит группе европейцев-физлиц и нескольким западным пенсионным фондам: Петурсон Маргеир (27,9% акций) из Исландии (физлицо), немецкое правительство (7,9%), швейцарский пенсионный фонд Vorsorgestiftung Energie из Цюриха (6,1%), корпоративный банк Raiffeisen Schweiz Genossenschaft из Швейцарии (5,9%) и другие.