В горсовете Львова обыски: что известно о причинах и где Садовой сейчас

Есть несколько версий следственных действий, одна из них — схема уклонения от мобилизации

Утром 12 марта правоохранители проводили обыски в одном из управлений Львовского городского совета. Они могут быть связаны с бронированием военнообязанных.

Об этом сообщает Львовский городской совет. Также есть информация, что следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление.

"Сегодня, 12 марта, управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных", — говорится в сообщении.

По данным медиа-эксперта Игоря Зинкевича, мэр Львова Андрей Садовой сейчас за рубежом в рабочей поездке. Это также подтверждает и то, что 11 марта львовский глава отчитался о работе в Каннах. Там он подписал соглашение о присоединении Риги к международной сети UNBROKEN Cities Network.

Садовой в Каннах

У кого проводят обыски

Как пишет Зинкевич, обыски проводят во Львовском коммунальном ремонтно-аварийном предприятии. Его с января 2026 года возглавляет Руслан Новосельский. Предприятие подчиняется департаменту жилищного хозяйства и инфраструктуры и занимается ликвидацией аварий на внутридомовых сетях.

Официально причина обыска не называется стражами порядка, но есть предположение, что следствие проверяет возможную схему препятствования мобилизации. Речь идет о фиктивном трудоустройстве военнообязанных за деньги с последующим оформлением им статуса "забронированный", чтобы избежать мобилизации.

Что известно о Новосельском

Руслан Петрович — директор Львовского коммунального ремонтно-аварийного предприятия, и.о. директора Коммунального предприятия "Лисиничанка". Имеет образование строителя и инженера в данной области.

С 2004 по 2018 год работал мастером по ремонтным работам на энергообъектах (ЛГКП "Львовтеплоэнерго" ТЭЦ-1), во Львовском коммунально ремонтно-аварийном предприятии.

С октября 2018 г. по январь 2026 г. Новосельский занимал должность главного инженера Львовского коммунального ремонтно-аварийного предприятия. А с 2026 – директор Львовского коммунального ремонтно-аварийного предприятия, и.о. директора коммунального предприятия "Лисиничанка".

