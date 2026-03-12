Укр

Масштабный обвал ценников в "АТБ": колбасы, сыр и не только продают очень выгодно

Магазины "режут" ценники по разным причинам

В сети украинских супермаркетов "АТБ" продолжаются скидки. Благодаря им покупатели могут сэкономить значительные суммы на самых различных товарах.

Телеграф" рассказывает о 5 товарах, которые можно купить в сети "АТБ" по сниженным ценам до 18 марта 2026 года (включительно). Список:

  • Семга 210г Norven слабосоленая филе-кусок на коже — 272 гривны вместо 389 (скидка 30%);
  • Средство моющее синтетичное 2,7 кг. Gala Aqua Puder Color Французский аромат — 269 гривен вместо 452 (скидка 40%);
  • Изделие мясоемкое 420 г Колбасный ряд/Умный выбор Гурман с сыром — 65 гривен вместо 109 (скидка 40%);
  • Сыр полутвердый 135г Serenada Салями с томатом и базиликом 45% — 66 гривен вместо 95 (скидка 30%);
  • Пельмени 0,9 кг Левада С говядиной и свининой — 117 гривен вместо 214 (скидка 45%).
Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

  1. Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.
  2. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.
  3. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

