Кошелек не будет пустым: сколько денег можно получить с кэшбека на горючее (инфографика)
Программа будет действовать до начала мая
В связи с подорожанием в Украине будет работать кэшбек на горючее. Его можно будет получить при покупке топлива на всех АЗС, которые присоединятся к программе, до 1 мая.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. "Телеграф" на примере Киева подсчитал, сколько средств смогут сэкономить водители за месяц.
При покупке на АЗС граждане смогут получить от государства:
- 15% кэшбека на дизельное топливо
- 10% кэшбека на бензин
- 5% кэшбека на автогаз
Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный Кэшбэк", которой уже пользуются 9,4 млн граждан.
Для жителя Киева пробег в среднем составляет около 800 км в месяц (дом-работа, пробки, выходные). При таком режиме и актуальных ценах на киевских заправках по состоянию на 12 марта 2026 года выплаты будут следующими:
- Дизель: заправка на 72 литра обойдется примерно в 5350 грн. С кэшбеком 15% вы получите обратно 803 грн.
- Бензин (А-95): на тот же пробег уйдет около 72 литров (около 5 000 грн). При 10% кэшбека на карту вернется 500 грн.
- Автогаз: расход будет больше (около 88 литров), что будет стоить 3 700 грн. С кэшбеком 5% выплата составит 185 грн.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых программах финансовой поддержки для населения. Кроме кэшбека на горючее, планируется дополнительная выплата в размере 1500 гривен, которую получат не менее 13 миллионов украинцев.