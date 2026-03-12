Цена упала на 30%: в "Сильпо" обвалили цены на куриное филе

Торопитесь, чтобы успеть купить товар по выгодной цене

В сети супермаркетов "Сильпо" стартовала выгодная акция на куриное филе от известного бренда "Эпикур". Можно пополнить запасы свежего мяса, значительно сэкономив семейный бюджет.

Цена на куриное филе в магазине "Сільпо"

Сейчас охлажденное филе в малом лотке предлагают со скидкой –29%. Вместо привычной цены в 27,40 грн, порция весом 100 грамм обойдется только в 19,40 грн.

Курица легка в приготовлении: из нее можно быстро сделать сочные отбивные, добавить в салат или запечь с овощами.

Учитывая акционную стоимость (19,40 грн за 100 г), цена за 1 килограмм такого филе сейчас составляет 194 гривны. Для сравнения, без скидки килограмм обошелся бы в 274 гривны. Итак, на каждом килограмме вы экономите целых 80 гривен.

Почему магазины делают скидку

Многих покупателей удивляет столь существенное понижение цены, однако для супермаркетов это продуманный стратегический шаг. Вот несколько основных причин:

Привлечение трафика: акции на популярные продукты (например куриное филе) работают как "магнит". Покупатель приходит за дешевым мясом, а попутно покупает овощи, специи, растительное масло или напитки по обычной цене.

Стимулирование спроса на бренд: для производителя (в данном случае "Эпикур") это способ познакомить новых клиентов со своей качественной продукцией без антибиотиков, надеясь, что они станут постоянными покупателями.

Лояльность клиентов: регулярные скидки на базовые продукты питания формируют у покупателя привычку ходить именно в эту сеть, зная, что там всегда можно найти что-то выгодное.

