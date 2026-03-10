Где купить самую дешевую муку к Пасхе: цены в супермаркетах

Мука является основным ингредиентом для пасок

В преддверии Пасхи украинцы активно готовятся к выпечке пасок, поэтому спрос на муку традиционно будет расти. Чтобы сэкономить, стоит чаще сравнивать цены в разных супермаркетах.

На данный момент в магазинах можно найти несколько бюджетных вариантов пшеничной муки, которые подойдут для домашней выпечки. Цены сравнили в "GoToShop".

Самые низкие цены предлагают следующие сети супермаркетов:

Мука пекарская — 18,30 грн (в Экомаркет );

(в ); Мука "Сто пудов" ячменная цельнозерновая 500 г — 18,49 грн со скидкой 20% (в Novus );

со скидкой 20% (в ); Мука пшеничная "Marka Promo" 1 кг — 19,39 грн (у Novus );

(у ); Мука "Умный выбор" пшеничная 1 кг — 19,40 грн (в АТБ )

(в ) Мука пшеничная классическая 1 кг — 19,40 грн (в Ашан )

(в ) Мука "Выгода" пшеничная высшего сорта 1 кг — 20,40 грн (в VARUS)

Цены на муку в украинском магазине. Фото: GoToShop

Итак, самые бюджетные варианты сейчас стоят от 18,30 до 20,40 гривен за килограмм, поэтому украинцы могут приобрести муку для праздничной выпечки по доступной цене. В то же время следует обращать внимание не только на стоимость, но и на сорт муки — для куличей чаще всего используют пшеничную муку высшего сорта, которая обеспечивает мягкую и рыхлую структуру теста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" можно сэкономить до 100 гривен на морском деликатесе.