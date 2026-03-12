Не только Telegram: "слуга народа" призвал "выжечь напалмом" все соцсети

Власти считают, что блокирование соцсетей может помочь усилить безопасность в Украине

К вопросу о запрете мессенджера Telegram в Украине необходимо отнестись серьезно. Поскольку все соцсети могут быть "абсолютным злом".

Об этом народный депутат, член фракции "Слуга народа" и председатель Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев заявил на медийном форуме, организованном "Украинским медиацентром" и "Детектор Медиа", в четверг, 12 марта. По его словам, действовать против распространения их влияния можно даже очень жесткими методами.

"Я считаю все соцсети... Все, не только Тележку — я считаю их всех абсолютным злом. И я бы их всех вообще напалмом...", — сказал Потураев.

Никита Потураев во время форума 12 марта. Фото "Телеграф"

Нужно ли запрещать Telegram в Украине

Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук рассказала "Телеграфу", как и зачем нужно ограничить Telegram в Украине. По ее словам, шаг с ограничением необходим для предотвращения вербовки граждан. Она добавила, что ограничение и деанонимизация каналов – это часть киберустойчивости страны и защиты от российской агрессии. Меры необходимы, даже если это вызывает отрицательную реакцию пользователей.

Замглавы ОП уточнила, что речь идет о публичных анонимных каналах. Ее собственный Telegram-канал работает с минимальной активностью. Но Верещук отметила важную деталь, что ее канал верифицирован.

Ирина Верещук. Фото: Facebook

Что послужило поводом для возможного запрета

В феврале 2026 года Ирина Верещук на своей странице в Facebook предложила ограничить использование в Украине соцсетей и Telegram. Тогда она отметила, что теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове произошло два взрыва во время прибытия полиции на сообщение о проникновении в магазин. По предварительным данным, погибла 23-летняя полицейская, есть пострадавшие. По словам президента Владимира Зеленского, исполнители были завербованы через Telegram. В связи с этим Верещук отметила, что враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

"Это очередное напоминание о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны. Если для защиты жизней наших людей и защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", — написала она.

Пост Ирины Верещук в Facebook

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава МВД Игорь Клименко высказался о блокировании Telegram после теракта во Львове.