"Это чушь". Что не так с новой выплатой от Зеленского, рассказали эксперты

Заявление президента Владимира Зеленского о создании новой помощи от государства вызывает много вопросов: действительно ли в Госбюджете есть средства на это; если нет, то где их взять и как новая помощь повлияет на экономику. Чтобы выяснить это, "Телеграф" обратился к экономическим и финансовым экспертам.

Что нужно знать:

Правительство планирует выплатить 13 млн украинцам по 1500 грн

В бюджете и так есть дефицит в триллионы грн, который обещали закрыть партнеры

Экономика может ощутить некоторые изменения от дополнительных поступлений от государства

Имеет ли правительство деньги на новую выплату

Как отметил в комментарии "Телеграфа" Руслан Черный, экономический обозреватель и шеф-редактор портала "Финансовый клуб", фактически у правительства сейчас нет денег, чтобы создавать новые выплаты. Так как есть огромный дефицит бюджета.

"На самом деле это полная чушь, очередной финт правительства. В бюджете сейчас нет денег даже для того, чтобы поднять выплаты военным, не только создавать новые", — говорит эксперт.

Руслан Черный

По его мнению, у правительства есть несколько путей, как найти финансирование на эти инициативы. Наиболее вероятный — это обратиться к партнерам и просить их выделить средства, но здесь возникает вопрос, насколько Запад готов к очередной просьбе Украины.

"Насколько я понимаю, правительство пытается гасить какие-то социальные недовольства раздачей денег", — добавляет Черный.

Похожее мнение высказал и Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы. По его словам, дефицит бюджета составляет более 2 трлн гривен. Чтобы его погасить, правительство обратилось к партнерам.

То есть фактически выплатить 13 млн украинцев по 1500 грн государство не может. Более того, партнеры не спешат помочь урегулировать вопрос уже существующего дефицита.

"Из-за блокирования голосования в Раде слетают маяки Ukraine Facility, МВФ, Всемирного банка и т.д. Поэтому средств своих у нас нет. Мы ожидаем денег от международных партнеров, но пока они не спешат", — говорит Гетман.

Олег Гетман

При этом фактически все свободные средства идут на армию, на фронт. Более того, эксперт подчеркивает, что включать печатный станок для выплаты новой помощи опасно. Тогда появится инфляционный налог, за который заплатят простые граждане из-за инфляции.

Политический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко добавляет, что у государства всегда есть деньги, если оно само их печатает.

"Здесь вопрос лишь в том, каким может быть характер средств, которые могут быть использованы на разовые или регулярные выплаты, вроде тех 1500 грн, о которых упомянул президент Украины", — объясняет политический эксперт.

Юрий Гаврилечко

У правительства, по мнению Гаврилечко, есть несколько путей поиска средств на эти выплаты — целевая эмиссия, перераспределение существующих расходов, сокращение других государственных программ, результат "конвертации" внешних или внутренних долгов.

Как экономика отреагирует на 1500 от государства

Есть риск, по мнению экономического обозревателя, что государственная помощь добавит больше проблем. Ведь в ожидании большого поступления в общество могут значительно подскочить цены, что, по сути, нивелирует полученные средства. Тем более, что не всем предусмотрена эта помощь.

"Фактически лучше пустить эти деньги на конкретные повышения уже существующих выплат, а не на создание новых", — резюмировал Черный.

В то же время Гетман убежден, что дополнительные 1500 грн 13 млн украинцам не будут иметь существенного влияния ни на цены, ни на экономику. При этом и повысить пенсии государство этими средствами тоже не может.

"Они уже и так выросли в начале марта на 12%. Это максимум, что можно было сделать. Потому что на пенсии идут сумасшедшие средства. Это сотни миллиардов гривен под триллион, которых у нас тоже нет. Часть мы берем у международных партнеров", — добавляет эксперт.

Гаврилечко говорит, что любые деньги, которые получают пенсионеры, почти 100% сразу возвращаются в экономику. Поэтому определенное оживление на внутреннем рынке точно будет. По крайней мере, в сферах продажи продуктов питания и лекарств.

"Чтобы повысить пенсии, сначала нужно повысить зарплаты. А это целый комплекс мер, от изменения размера минимальной зарплаты в Госбюджете до существенного сокращения регуляторных процедур и блокирования произвола налоговиков, являющихся главным врагом экономики Украины", — резюмировал эксперт.

