"Бегите в "Metro": в гипермаркете грандиозные скидки на популярные продукты, но есть условие

Предложение действует до конца марта

В сети оптовых магазинов "Metro" большие скидки на популярный товар. Они превышают 50%.

Об этом сообщают покупатели в соцсетях. По словам клиентов, прямо сейчас во всех магазинах сети лапшу, рамен, удон и собу собственного бренда продают по невероятно низкой цене — 9,90 гривны за упаковку вместо 50-60 гривен (скидка более 80%).

Важное условие акции: при покупке от 2 упаковок.

"Как говорится, не идите, а бегите в "Метро". Сначала подумали, что ошибка", — пишет автор поста.

Скидки на лапшу в Метро

Соба по акции. Фото: s_votus

Автор добавляет, что представители торговой сети рассказали, что акция на данные товары будет действовать до конца марта.

Сроки акции

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

Напомним, ранее мы писали о том, где купить самую дешевую муку к Пасхе.