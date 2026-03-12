"Переговоры – это не рулетка". Почему Украине нужно готовиться к худшему

Китай может повлиять на позицию Москвы

Сейчас переговоры и завершение войны РФ против Украины вызывают немало вопросов, но многие люди не понимают, что переговоры — это не рулетка. Украина отстаивает свои интересы, несмотря на давление со стороны России и США.

Об этом народный депутат от "Батькивщины", член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко рассказал "Телеграфу" в материале "В Раде готовят новые наказания для уклоныстов и СЗЧ, — нардеп о мобилизации, рекрутинге и конце войны".

"Переговорный процесс – не рулетка. Переговорный процесс – это позиции и интересы. Когда есть фокус на Украине, все страны давят (в том числе США), ВСУ не отступают ни на миллиметр с нашей территории, достаточно ракет ПВО, чтобы нас невозможно было запугать, отключить свет, отопление – это одна позиция. И фактически мы одной командой дожимали Путина", — говорит Ивченко.

По его словам, переговорные позиции несколько зависят от фокусировки. Вполне возможно, что россияне будут менять свою позицию. На это будет влиять не только то, что Кремль получает бенефит в связи с повышением цен на нефть. Также Москва сейчас сильнее влияет на Китай, чем раньше, поскольку китайцы, в связи с перекрытием транспортировки нефти и газа, начинают активнее взаимодействовать с россиянами.

Выходит, что уже не россияне будут больше зависеть от китайцев, а китайцы, временно, будут больше зависеть от энергетических ресурсов россиян. Это означает, что они будут подпитывать россиян и поддерживать политически.

"Россияне точно будут менять позиции на более бескомпромиссные. И давление наших партнеров не будет таким единогласным, как было", — говорит Ивченко.

Однако у Украины есть свои сильные стороны, ведь с приходом весны энергетическое давление атак лидера России Владимира Путина значительно снизится. Однако не следует забывать о событиях на Ближнем Востоке. По мнению нардепа, Украина должна отталкиваться от самого плохого сценария.

"Путин будет давить, продолжать войну и увеличивать свои амбиции в переговорном процессе. Возможно, захочет не только Донбасс. Возможно, будет отказ от гарантий других стран, давление на уменьшение [численности] армии. Поэтому мы должны отталкиваться от того, что Путин может изменить переговорную позицию на более агрессивную и радикальную", — говорит депутат.

Отвечая на вопрос, можно ли 2026 год считать годом окончания войны, нардеп сказал: "Не хочу давать прогнозов, это неблагодарная история. Но я лично точно советую готовиться к худшему сценарию. То есть к сценарию продолжения войны и радикализации позиции России на переговорном процессе. Они будут более жестокими, агрессивными и радикальными".

Ранее "Телеграф" публиковал главные заявления президента Владимира Зеленского, в которых он коснулся переговоров и отношения с РФ.