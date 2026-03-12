Масштабний обвал цінників у "АТБ": ковбаси, сир і не тільки продають дуже вигідно

Магазини "ріжуть" цінники з різних причин

У мережі українських супермаркетів "АТБ" продовжуються знижки. Завдяки їм покупці можуть заощадити значні суми на різних товарах.

Телеграф "розповідає про 5 товарів, які можна купити в мережі "АТБ" за зниженими цінами до 18 березня 2026 року (включно).

Сьомга 210г Norven слабосолона філе-шматок на шкірі — 272 гривні замість 389 (знижка 30%);

Засіб миючий синтетичний 2,7 кг. Gala Aqua Puder Color Французький аромат – 269 гривень замість 452 (знижка 40%);

Виріб м’ясомісткий 420 г Ковбасний ряд/Розумний вибір Гурман із сиром — 65 гривень замість 109 (знижка 40%);

Сир напівтвердий 135 г Serenada Салямі з томатом та базиліком 45% — 66 гривень замість 95 (знижка 30%);

Пельмені 0,9 кг Левада З яловичиною та свининою – 117 гривень замість 214 (знижка 45%).

Приклад цін

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

