Масштабний обвал цінників у "АТБ": ковбаси, сир і не тільки продають дуже вигідно
Магазини "ріжуть" цінники з різних причин
У мережі українських супермаркетів "АТБ" продовжуються знижки. Завдяки їм покупці можуть заощадити значні суми на різних товарах.
Телеграф "розповідає про 5 товарів, які можна купити в мережі "АТБ" за зниженими цінами до 18 березня 2026 року (включно).
- Сьомга 210г Norven слабосолона філе-шматок на шкірі — 272 гривні замість 389 (знижка 30%);
- Засіб миючий синтетичний 2,7 кг. Gala Aqua Puder Color Французький аромат – 269 гривень замість 452 (знижка 40%);
- Виріб м’ясомісткий 420 г Ковбасний ряд/Розумний вибір Гурман із сиром — 65 гривень замість 109 (знижка 40%);
- Сир напівтвердий 135 г Serenada Салямі з томатом та базиліком 45% — 66 гривень замість 95 (знижка 30%);
- Пельмені 0,9 кг Левада З яловичиною та свининою – 117 гривень замість 214 (знижка 45%).
Чому продукти продають зі знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.
