Холод сменит весеннее тепло: какой будет погода в Киеве в ближайшее время
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В столице будет сначала +15, а затем температура резко упадет
Весна в столице постепенно набирает обороты. Уже в пятницу, 13 марта, в Киеве ожидается по-настоящему теплая погода – днем температура поднимется примерно до +15 градусов. Такая температура больше похожа на середину апреля, чем на начало марта, но уже на следующей неделе заметно похолодает.
По данным ventusky, тепло задержится и по выходным. В субботу и воскресенье, 14–15 марта, днем воздух прогреется до +12 градусов. Погода будет оставаться относительно мягкой для этого периода, так что прогулки по городу или поездки на природу могут стать хорошей идеей.
Начало на следующей неделе также не принесет резких изменений. В понедельник, 16 марта, в Киеве прогнозируют до +12 градусов днем, что продлит период комфортной весенней погоды.
Впрочем, уже через день температура начнет постепенно снижаться. Во вторник, 17 марта, днем ожидается около +11 градусов, а утром и вечером столбики термометров будут опускаться примерно до +2 градусов.
Еще более заметное похолодание прогнозируют ближе к середине недели. 19 марта днем температура снизится до +7 градусов, а вечером будет держаться на уровне около +3.
На следующий день погода станет еще прохладнее. 20 марта синоптики ожидают примерно +6 градусов днем и около +3 градусов вечером. То есть, после короткого весеннего тепла столицу снова накроет более типичная для марта прохладная погода.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове прогнозируют резкое похолодание в ближайшее время. Ощутимо снизятся температурные показатели.