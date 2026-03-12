Холод сменит весеннее тепло: какой будет погода в Киеве в ближайшее время

В столице будет сначала +15, а затем температура резко упадет

Весна в столице постепенно набирает обороты. Уже в пятницу, 13 марта, в Киеве ожидается по-настоящему теплая погода – днем температура поднимется примерно до +15 градусов. Такая температура больше похожа на середину апреля, чем на начало марта, но уже на следующей неделе заметно похолодает.

По данным ventusky, тепло задержится и по выходным. В субботу и воскресенье, 14–15 марта, днем воздух прогреется до +12 градусов. Погода будет оставаться относительно мягкой для этого периода, так что прогулки по городу или поездки на природу могут стать хорошей идеей.

Начало на следующей неделе также не принесет резких изменений. В понедельник, 16 марта, в Киеве прогнозируют до +12 градусов днем, что продлит период комфортной весенней погоды.

Погода в Киеве на 16 марта. Фото: ventusky

Впрочем, уже через день температура начнет постепенно снижаться. Во вторник, 17 марта, днем ожидается около +11 градусов, а утром и вечером столбики термометров будут опускаться примерно до +2 градусов.

Погода в Киеве на 17 марта. Фото: ventusky

Еще более заметное похолодание прогнозируют ближе к середине недели. 19 марта днем температура снизится до +7 градусов, а вечером будет держаться на уровне около +3.

Погода в Киеве на 19 марта. Фото: ventusky

На следующий день погода станет еще прохладнее. 20 марта синоптики ожидают примерно +6 градусов днем и около +3 градусов вечером. То есть, после короткого весеннего тепла столицу снова накроет более типичная для марта прохладная погода.

Погода в Киеве на 20 марта. Фото: ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове прогнозируют резкое похолодание в ближайшее время. Ощутимо снизятся температурные показатели.