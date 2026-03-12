Избегал публичности и стал военным: что известно о муже Елены Кравец и как он выглядит (фото)

Елена Кравец редко приоткрывает завесу личной жизни

Актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец более 20 лет состоит в браке с Сергеем Кравцом. Муж знаменитости не стремился к публичности и всегда оставался за кадром.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит муж Елены Кравец и что о нем известно. Мы узнали некоторые факты.

Как выглядит и чем занимается муж Елены Кравец

Елена Кравец познакомилась с будущим мужем Сергеем еще на первых этапах создания "Квартала 95". Тогда команда работала в Кривом Роге, и между молодыми людьми быстро возникла взаимная симпатия. Через несколько месяцев они начали жить вместе, а вскоре Елена узнала, что беременна. В 2002 году пара поженилась и у них родилась дочь Мария.

Елена Кравец с мужем в день свадьбы

Когда "Квартал 95" начал стремительно набирать популярность, супруги переехали в Киев и продолжили работу над проектом. Елена выступала на сцене, а Сергей работал исполнительным директором, поскольку не стремился к публичности и ему было комфортнее находится за кадром.

Елена Кравец с мужем и дочерью Машей

В одном из интервью Елена рассказывала, что их первое свидание сложно назвать романтичным, ведь тогда у пары были ограниченные финансовые возможности:

Первого свидания в традиционном формате у меня не было. В те времена романтические встречи у нас как-то были не в почете. Денег всегда не хватало, и кафе в нашем микрорайоне тоже было немного. Елена Кравец

Муж Елены Кравец работал в "Квартале 95"

В 2016 году в семье произошло пополнение — у супругов родилась двойня: Катя и Иван.

Елена Кравец вместе с мужем и детьми

Известно, что одним из главных увлечений мужа Елены Кравец являются автогонки. Этому хобби он посвятил много лет, Сергей даже участвовал в соревнованиях как гонщик и занимал призовые места.

В недавнем интервью Маше Ефросининой актриса призналась, что старается не выносить личную жизнь на всеобщее обозрение, однако призналась, что в октябре 2025 года ее супруг присоединился к ВСУ:

После того как Сергей ушел в армию, все очень изменилось. Радикально изменился он. Я это объясняю определенной мужской инициацией. Он оказался в обстоятельствах, в которых нельзя не взрослеть. Иногда надо оставаться стержнем Елена Кравец

По словам бывшей звезды "Квартала 95", такой шаг заметно повлиял на ее мужа. Во время редких встреч она замечает, что Сергей иначе смотрит на многие вещи и она как будто знакомится с ним заново.

Муж Елены Кравец мобилизовался в ВСУ

