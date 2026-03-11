В "АТБ" рухнули цены на популярные товары: что сейчас можно купить с большой скидкой

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей

В украинских супермаркетах регулярно появляются акционные предложения, во время которых товары можно купить дешевле. Часто скидки устраивает, например, сеть "АТБ".

Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые можно купить в сети "АТБ" по сниженным ценам до 18 марта 2026 года (включительно). Список:

Кофе 280 г Jacobs Monarch растворимый сублимированный — 399 гривен вместо 681 (скидка 41%);

Подгузники 26 шт Huggies Extra Care — 217 гривен вместо 306 (скидка 29%);

Колбаса Мясная скамейка/Своя линия Золотистая — 333 гривен вместо 561 (скидка 40%);

Пресервы 250г Norven Сельдь филе в масле — 73 гривны вместо 111 (скидка 33%);

Средство моющее для посуды 450 мл Fairy Pure&clean — 48 гривен вместо 95 (скидка 48%);

Шоколад 80г Рошен пористый молочный — 34 гривны вместо 63 (скидки 45%);

Пельмени 0,9 кг Левада С говядиной и свининой — 117 гривен вместо 214 (скидка 45%);

Консервы 160 г Riga Gold Шпроты в оливковом масле — 64 гривны вместо 100 (скидка 35%);

Паста зубная 50 мл Colgate детская со вкусом жевательной резинки — 34 гривны вместо 56 (скидки 38%);

Вафли 190 г Своя Линия Артек-класс! — 29 гривен вместо 42 (скидка 30%).

Скидки в АТБ

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

Напомним, ранее мы писали о том, где купить самую дешевую муку к Пасхе.