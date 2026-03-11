В "АТБ" рухнули цены на популярные товары: что сейчас можно купить с большой скидкой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей
В украинских супермаркетах регулярно появляются акционные предложения, во время которых товары можно купить дешевле. Часто скидки устраивает, например, сеть "АТБ".
Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые можно купить в сети "АТБ" по сниженным ценам до 18 марта 2026 года (включительно). Список:
- Кофе 280 г Jacobs Monarch растворимый сублимированный — 399 гривен вместо 681 (скидка 41%);
- Подгузники 26 шт Huggies Extra Care — 217 гривен вместо 306 (скидка 29%);
- Колбаса Мясная скамейка/Своя линия Золотистая — 333 гривен вместо 561 (скидка 40%);
- Пресервы 250г Norven Сельдь филе в масле — 73 гривны вместо 111 (скидка 33%);
- Средство моющее для посуды 450 мл Fairy Pure&clean — 48 гривен вместо 95 (скидка 48%);
- Шоколад 80г Рошен пористый молочный — 34 гривны вместо 63 (скидки 45%);
- Пельмени 0,9 кг Левада С говядиной и свининой — 117 гривен вместо 214 (скидка 45%);
- Консервы 160 г Riga Gold Шпроты в оливковом масле — 64 гривны вместо 100 (скидка 35%);
- Паста зубная 50 мл Colgate детская со вкусом жевательной резинки — 34 гривны вместо 56 (скидки 38%);
- Вафли 190 г Своя Линия Артек-класс! — 29 гривен вместо 42 (скидка 30%).
Почему продукты продают со скидкой?
Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:
- Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.
- Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.
Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.
Напомним, ранее мы писали о том, где купить самую дешевую муку к Пасхе.