"Скептики ошибались": в Брюсселе объяснили, почему Европе необходимы украинские дроны

На конференции BEDEX рассказали об интересе европейцев к украинским разработкам, связанным с БПЛА

В НАТО высоко оценили роль Украины в развитии оборонных технологий, в частности в сфере дронов и антидроновых систем, и отметили необходимость дальнейшей поддержки украинской оборонной промышленности.

Об этом заявили в комментарии корреспонденту "Телеграфа" во время конференции BEDEX в Брюсселе.

Что нужно знать:

Украина имеет наибольший опыт в технологиях дронов и антидроновых систем

НАТО и страны ЕС инвестируют в украинскую оборонную промышленность

Украинские специалисты будут обучать страны Персидского залива борьбе с дронами

Низкая цена украинских инноваций привлекает европейских партнеров

Неиспользованный потенциал инвестиций в украинский ОПК составляет до 15 миллиардов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что из-за абсолютно ничем не спровоцированной агрессивной войны России против Украины ей приходится защищаться. Он выразил Украине свое уважение и добавил, что необходимо внедрять инновации.

"Сейчас вы являетесь одной из стран с наибольшими знаниями и опытом, когда речь идет о дроновых и антидроновых технологиях, а также многом другом. Каждый день я получаю отчеты о том, что вы делаете в сфере инноваций", – сказал он.

По мнению Рютте, слова президента Украины Владимира Зеленского являются ярким тому подтверждением. Речь идет о том, что украинские команды отправятся в страны Персидского залива, чтобы помочь им в сфере дроновых и антидроновых технологий.

"Мы также видим, что европейские страны инвестируют в оборонно-промышленную базу в Украине. В то же время существует нереализованный потенциал на уровне 10-15 миллиардов", — отметил секретарь НАТО.

Он добавил, что уже сделано очень много, но все еще есть простор для большего. Борьба украинского народа против россиян означает пребывание на передовой инновации, отметил Рютте и поблагодарил Украину.

"Вы должны сделать все, чтобы оставаться сильными в этой борьбе. Когда речь идет о российских ракетах, а также о нашей ключевой и критически важной оборонной промышленности, мы должны вас поддерживать", – сказал он.

Генсек альянса напомнил, что Соединенные Штаты играют здесь большую роль при финансовом участии канадцев и европейцев. По его словам, поддержка должна продолжаться.

В свою очередь, министр обороны Бельгии Тео Франкен объяснил, что всегда есть те, кто верит в Украину, в силу украинского народа, и те, кто не верит. В том числе и внутри Европейского Союза.

"И, как вы знаете, об Украине часто говорили: это невозможно. У них нет достаточно сил. У них нет достаточно мощности. Но сейчас вы доказываете, что все скептики ошибались. А те, кто верил, были правы", — заявил Франкен.

Он выразил радость, что Украина приняла участие в конференции и выставке BEDEX с таким множеством компаний.

"Нам нужны ваши технологии. Нам нужны ваши инновации. Нам нужны ваши инженеры. Вы делаете это, используя лучшие технологии. Сейчас этого хотят все. И у вас низкие цены", – резюмировал министр.

Справка: BEDEX 2026 – Брюссельская европейская выставка оборонной промышленности, в которой принимают участие 200 компаний и более 35 правительственных делегаций. Мероприятия продлятся с 12 по 14 марта включительно. Выставка включает в себя демонстрации современных систем вооружений, беспилотных технологий, кибербезопасности и решений для защиты критической инфраструктуры.

