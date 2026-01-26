Ни результатов, ни дружелюбия: у Путина назвали сроки возобновления переговоров по Украине

Россия не ожидает скорых решений после переговоров в ОАЭ и избегает публичных деталей переговорного процесса

Пресссекретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по поводу трехсторонних переговоров в Абу-Даби. В частности, российская сторона отмечает не говорить о некоторых положениях переговорного процесса в отдельности. В частности, речь может идти о гарантиях безопасности Украины или любой части из предыдущего плана в 20 пунктов.

Что нужно знать:

Трехсторонние переговоры о войне в Украине состоялись 23-24 января в Абу-Даби

В Кремле призывают не ожидать скорых решений

Следующий раунд переговоров предварительно запланирован на следующую неделю, точной даты пока нет

Отметим, Песков также заявил, что не стоит ожидать приязни: "Вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то пытаться достичь".

Однако в Кремле не готовы двигаться — призывают не ожидать высокой результативности трехсторонних контактов, говорят — предстоит много работы. Что касается даты продолжения переговоров, они намечены на следующую неделю, отметил Песков, но говорит, что точной даты нет.

Зарубежные СМИ сообщали, что ориентировочной датой встречи может стать 1 февраля. Более того, по инсайдерским данным, встречи проходили не только в трехстороннем формате в Абу-Даби, но и напрямую между некоторыми представителями Украины и России.

Переговоры в Абу-Даби: главное

Переговоры в ОАЭ прошли 23-24 января. В состав украинской делегации вошли Рустем Умеров как председатель и секретарь СНБО, руководитель ОП Кирилл Буданов, нардеп Давид Арахамия и т.д. Пока есть продвижение в вопросах гарантий безопасности для Украины, однако Россия продолжает настаивать на территориальных требованиях по "формуле Анкориджа".

"Главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры окончания войны. Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности. Американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности", – отметил президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что в настоящее время делегации согласовывают с лидерами следующие шаги, а военные уже определили перечень вопросов для следующей встречи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по данным инсайдеров, часть переговоров была посвящена энергетике, в частности, вопросу Запорожской АЭС и использования ее ресурсов.