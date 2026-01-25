Будущее Запорожской АЭС обсудили в Абу-Даби: чего хочет Россия и к чему пришли стороны

Американские источники поделились информацией со СМИ

Москва настаивает на разделении электроэнергии, вырабатываемой временно оккупированной Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), между Украиной и Россией.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Politico. ЗАЭС продолжает оставаться предметом переговоров и международного внимания.

По словам неназванных американских чиновников, на этой неделе значительная часть переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби была посвящена экономическим вопросам, а также будущему контролю над Запорожской АЭС.

Отмечается, что договорённостей достичь не удалось. В то же время поддерживаемая Москвой позиция заключается в том, чтобы Украина и Россия распределяли между собой электроэнергию, производимую крупнейшей атомной станцией Европы.

"Обе стороны начинают представлять, что они могут извлечь из мира, например, план процветания Украины, а также некоторые возможности для России заключать деловые сделки с Соединенными Штатами Америки", – цитирует издание одного из собеседников.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная станция Европы, продолжает оставаться в напряжённой ситуации из-за войны и проблем с энергоснабжением. С конца 2025 года станция несколько раз теряла внешнее питание: в декабре она была подключена только к одной внешней линии, что создало серьёзные риски для ядерной безопасности. Ремонт резервной линии начался в январе после временного прекращения огня по соглашению с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В агентстве заявили, что продолжают работать с обеими сторонами конфликта, чтобы обеспечить безопасность и предотвращение аварий на объекте, и фиксируют ситуацию вокруг подключения внешнего питания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о критическом характере ситуации: из-за обстрелов восстановление линий электропередачи затруднено, и станция длительное время работала на резервных дизель-генераторах.

Напомним, российская оккупация станции сохраняется с начала полномасштабного вторжения. Еще в 2024 году отмечалось, что на ЗАЭС было восемь блэкаутов.