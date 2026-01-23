Кремль назвал условие "мира": что такое "формула Анкориджа" и почему она опасна для Украины

Москва хочет закрепить результаты агрессии юридически и не оставляет пространства для пересмотра статуса территорий в будущем

Российская сторона продолжает настаивать на том, что Украина должна уступить территории. В частности, речь идет о "формуле Анкориджа". Только на ней, по мнению Кремля, должно быть основано дипломатическое регулирование.

Об этом сказал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров представителя США Стив Уиткоффа и главы РФ. Отметим, что в "формуле Анкориджа" не перечислены конкретные территории, которые Москва хочет зафиксировать как свои. Это условное названия. В основном это захваченные территории во время полномасштабного вторжения и оккупированные ранее с 2014 года.

Чего хочет Россия: вопросы территорий

Официально РФ не закрепляла свои территориальные требования. В разное время, в том числе и в Анкоридже на Аляске после встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, Кремль упоминал о признании контроля над Донетчиной и Луганщиной. Другая территориальная претензия – фиксация текущей линии столкновения в Запорожской и Херсонской областях.

Формула Анкориджа

Россия также хочет, чтобы ее право "собственности" было закреплено и сделало невозможным международное давление о пересмотре статуса после подписания мирного соглашения. Однако следует понимать, что "аппетиты" оккупантов не снижаются. Уже в январе 2026 года глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул на расширение пределов желаемого для захватчиков. В частности он отметил, что цели России в Украине выходят за пределы территории, которая сейчас обсуждается в последних мирных планах, и включают все Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

Российская "формула Анкориджа" и план Трампа

В первом плане, дорожной карте на 28 пунктов, которую предложили в США, среди прочего говорилось об отказе от территориальных претензий Украины на Донецкую и Луганскую области. Более того, Украина должна была отвести войска с неоккупированной территории, а там создать демилитаризованную зону. Отметим, что позже план "похудел" до 20 пунктов, но вопрос территорий все еще обсуждался и был одним из спорных. Это не только Донетчина, но и вопрос оккупации Запорожской АЭС Россией. Если же договориться о территориях не удастся — Россия угрожает продолжением агрессии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перед переговорами Кремль пытается представить ситуацию на фронте лучше, чем она есть на самом деле. Проанализировав победные заявления о взятии ключевых городов в Донецкой, Харьковской и Запорожье, которые делали россияне, видно, что успехи значительно преувеличены — из 6 заявленных городов взяли один.