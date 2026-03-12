Метит на место Зеленского? На концерте Тараса Тополи заметили интересный момент (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кресло, похожее на президентское, продают за десятки тысяч гривен
Украинский певец, лидер рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который сейчас выступает с туром во Львове, дал интервью. На видео с музыкантом заметили интересный момент.
Звездный блогер и журналист Ярослав Гопаца заметил, что во время концерта группы на сцене стоит зеленое кресло. Как рассказал блогер, опубликовавший фрагмент разговора с Тополей на своей странице в Threads, оно очень похоже на президентское кресло Владимира Зеленского, которое находится в его кабинете.
Кресло как у Владимира Зеленского: случайность на концерте группы "Антитела" или скрытый подтекст?
Переглянути в Threads
По словам исполнителя, это случайность и на этом кресле он не сидит. Также Тополя подчеркнул, что ему неоднократно приписывают политические планы — якобы он всерьёз собирается вступить в партию. Но сам певец от этого открещивается.
Мне постоянно приплетают политику и постоянно вносят какие-то фейковые новости о том, что я в какую-то партию собрался, свою партию создаю… Как видите, я не в партию, у меня нет своей партии. Я не в парламенте
Отметим, что подобное кресло как у президента Украины, к примеру бренда Garne Kriselechko, можно приобрести за 42 тысячи гривен. Производитель пишет, что оно выполнено полностью из натуральной кожи класса "lux", а накладки на металлическую крестовину изготовлены вручную из натуральной древесины. Механизмы кресла выдерживают нагрузку в 150 кг.
Тарас Тополя и политика
В октябре 2024 года певец записал видеообращение, в котором заявил, что не собирается строить политическую карьеру. По крайней мере в ближайшее время, подчеркнул тогда фронтмен "Антител".
Напомним, что Тарас Тополя был в браке с певицей Alyosha и не так давно конфликтовал со скандальным народным депутатом. Ранее мы писали, что известно о певце, который был на передовой с первых дней полномасштабной войны.