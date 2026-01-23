Украине могут предложить отказ от Донбасса в обмен на финансовую помощь от Запада в $800 млрд. Один из документов на переговорах в ОАЭ может иметь такое соглашение.

Об этом пишет Corriere della Sera. На переговорах в Абу-Даби будут представлены четыре документа. Именно они лягут в основу мирного соглашения.

Один из документов может предусматривать полный отход ВСУ из Донбасса и план финансирования на сумму 800 миллиардов долларов для восстановления и возрождения Украины. Во втором документе Украине будут предоставлены американские гарантии безопасности и поддержка европейских войск, которые должны быть введены на территорию нашей страны.

Донецкая и Луганская области на карте сейчас

Кроме того, есть документ о "последовательности". В нем говорится, что сначала Украине придется уступить Донбасс.

