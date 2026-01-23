В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по войне в Украине (главное)

На встрече будут обсуждать судьбу Донбасса

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоятся трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной. На этой встрече будет подниматься вопрос мирного соглашения.

"Телеграф" следит за событиями в режиме онлайн. Отмечается, что территориальный вопрос один из самых трудных и главных.

13:15 Официально переговоры в Абу-Даби еще не стартовали и времени их начала пока нет, — советник Зеленского Литвин.

Часть команд уже на месте и, возможно, продолжаются неформальные обсуждения, которое не означает старт встречи.

13:00 В украинскую делегацию входят:

Умеров Рустем Энверович – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации.

Буданов Кирилл Алексеевич – руководитель Офиса президента Украины.

Арахамия Давид Георгиевич – народный депутат Украины.

Бевз Александр Александрович – советник кабинета президента Украины Офиса президента Украины.

Андрей Виктор Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Иващенко Олег Иванович – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кислица Сергей Олегович – первый заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Острянский Евгений Викторович – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Поклад Александр Валентинович – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины.

Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

12:30 Сейчас "вопрос Донбасса ключевой" и его будут обсуждать "сегодня и завтра" в Абу-Даби, — Зеленский.

Во время общения с журналистами президент охарактеризовал вчерашнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и его командой как "положительную" и рассказал, что поднимал вопросы ПВО и гарантий безопасности, и что по этим пунктам Украина готова подписывать документы.

ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны, – спикер Путина Песков.

12:00 В Абу-Даби начались трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной. Об этом сообщает Sky News.

