В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по войне в Украине (главное)

Татьяна Крутякова
Владимир Путин и Владимир Зеленский Новость обновлена 23 января 2026, 13:39
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото Коллаж, "Телеграф"

На встрече будут обсуждать судьбу Донбасса

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоятся трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной. На этой встрече будет подниматься вопрос мирного соглашения.

"Телеграф" следит за событиями в режиме онлайн. Отмечается, что территориальный вопрос один из самых трудных и главных.

13:15 Официально переговоры в Абу-Даби еще не стартовали и времени их начала пока нет, — советник Зеленского Литвин.

Часть команд уже на месте и, возможно, продолжаются неформальные обсуждения, которое не означает старт встречи.

13:00 В украинскую делегацию входят:

  • Умеров Рустем Энверович – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации.
  • Буданов Кирилл Алексеевич – руководитель Офиса президента Украины.
  • Арахамия Давид Георгиевич – народный депутат Украины.
  • Бевз Александр Александрович – советник кабинета президента Украины Офиса президента Украины.
  • Андрей Виктор Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
  • Иващенко Олег Иванович – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
  • Кислица Сергей Олегович – первый заместитель руководителя Офиса президента Украины.
  • Острянский Евгений Викторович – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Поклад Александр Валентинович – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины.
  • Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Состав украинской делегации

12:30 Сейчас "вопрос Донбасса ключевой" и его будут обсуждать "сегодня и завтра" в Абу-Даби, — Зеленский.

Во время общения с журналистами президент охарактеризовал вчерашнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и его командой как "положительную" и рассказал, что поднимал вопросы ПВО и гарантий безопасности, и что по этим пунктам Украина готова подписывать документы.

ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны, – спикер Путина Песков.

12:00 В Абу-Даби начались трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной. Об этом сообщает Sky News.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал детали разговора с Трампом в Давосе.

