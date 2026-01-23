В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по войне в Украине (главное)
На встрече будут обсуждать судьбу Донбасса
В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоятся трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной. На этой встрече будет подниматься вопрос мирного соглашения.
"Телеграф" следит за событиями в режиме онлайн. Отмечается, что территориальный вопрос один из самых трудных и главных.
13:15 Официально переговоры в Абу-Даби еще не стартовали и времени их начала пока нет, — советник Зеленского Литвин.
Часть команд уже на месте и, возможно, продолжаются неформальные обсуждения, которое не означает старт встречи.
13:00 В украинскую делегацию входят:
- Умеров Рустем Энверович – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации.
- Буданов Кирилл Алексеевич – руководитель Офиса президента Украины.
- Арахамия Давид Георгиевич – народный депутат Украины.
- Бевз Александр Александрович – советник кабинета президента Украины Офиса президента Украины.
- Андрей Виктор Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
- Иващенко Олег Иванович – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
- Кислица Сергей Олегович – первый заместитель руководителя Офиса президента Украины.
- Острянский Евгений Викторович – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Поклад Александр Валентинович – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины.
- Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
12:30 Сейчас "вопрос Донбасса ключевой" и его будут обсуждать "сегодня и завтра" в Абу-Даби, — Зеленский.
Во время общения с журналистами президент охарактеризовал вчерашнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и его командой как "положительную" и рассказал, что поднимал вопросы ПВО и гарантий безопасности, и что по этим пунктам Украина готова подписывать документы.
ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны, – спикер Путина Песков.
12:00 В Абу-Даби начались трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной. Об этом сообщает Sky News.
