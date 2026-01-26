Ні результатів, ні дружності: у Путіна назвали терміни відновлення переговорів щодо України

Росія не очікує швидких рішень після переговорів в ОАЕ та уникає публічних деталей переговорного процесу

Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив ряд заяв щодо тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Зокрема, російська сторона наголошує не говорити про деякі положення переговорного процесу окремо. Зокрема, може йтися про гарантії безпеки України або будь-яку частину з попереднього плану у 20 пунктів.

Що потрібно знати:

Тристоронні переговори щодо війни в Україні відбулися 23–24 січня в Абу-Дабі

У Кремлі закликають не очікувати швидких рішень

Наступний раунд переговорів попередньо запланований на наступний тиждень, точної дати поки немає

Зазначимо, Пєсков також заявив, що не варто очікувати приязності: "Навряд чи можлива дружність на перемовинах щодо України, але якщо вони тривають, то потрібно намагатися чогось досягти".

Проте в Кремлі не готові рухатися — закликають не очікувати високої результативності тристоронніх контактів, кажуть — попереду багато роботи. Щодо дати продовження переговорів — вони намічені на наступний тиждень, зазначив Пєсков, але каже, що точної дати немає.

Закордонні ЗМІ повідомляли, що орієнтовною датою зустрічі може стати 1 лютого. Ба більше, за інсайдерськими даними, зустрічі відбувались не тільки у тристоронньому форматі в Абу-Дабі, а й напряму між деякими представниками України та Росії.

Переговори в Абу-Дабі: головне

Переговори в ОАЕ відбулись 23-24 січня. До складу української делегації увійшли зокрема Рустем Умєров як голова та секретар РНБО, керівник ОП Кирило Буданов, нардеп Давид Арахамія тощо. Наразі є просування в питаннях гарантій безпеки для України, однак Росія продовжує наполягати на територіальних вимогах за "формулою Анкориджа".

"Головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки. Американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин", — зазначив президент України Володимир Зеленський та додав, що наразі делегації узгоджують з лідерами наступні кроки, а військові вже визначили перелік питань на наступну зустріч.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за даними інсайдерів, частина переговорів була присвячена енергетиці, зокрема питанню Запорізької АЕС та використання її ресурсів.