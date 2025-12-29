Референдум, давление США и 20 пунктов: политолог оценил встречу Зеленского с Трампом

Референдум во время военного положения провести будет непросто

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, состоявшаяся 28 декабря в Майами, длилась три часа. Ключевым предметом разговора стал черновик "мирного плана" из 20 пунктов.

"Телеграф" пообщался с политологом Алексеем Якубиным, чтобы узнать, что нового Украина может получить в результате этой встречи и каких перспектив ждать дальше.

Какими были переговоры

Если говорить о вчерашних переговорах Трампа и Зеленского, то важно отметить несколько моментов. Во-первых, похоже, что Трамп перед ними считал, что сможет быстрее изменить ситуацию, что он сможет представить уже готовую договоренность. И именно из-за этого была эта встреча.

Как мне показалось, эта встреча все же оказалась более сложной. И это было заметно на совместной пресс-конференции, так как очевидно, что Трамп на себя перебирал ключевую функцию комментирования. Было видно, что ему очень хотелось уже представить какой-то результат, ведь заканчивается год. Но так не получилось. И мы увидели, что Трамп начал очень осторожно говорить, что нет дедлайнов, что это может длиться еще несколько недель, что главное, что эти переговоры идут.

Пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 декабря / Офис президента Украины

Из важного, это создание рабочих групп. На первый взгляд, это стоило сделать и раньше, но сейчас ситуация выглядит так, что только сейчас подошли к формированию рабочих американской, украинской и российской групп. Там уже будут обсуждаться более конкретные вещи, связанные с воплощением части из этих 20-ти пунктов, в частности вопросы территорий, ЗАЭС и так далее, то есть безопасностный момент.

Из еще важного – тема гарантий безопасности, но не до конца понятно, готов ли все-таки Трамп активно выступать за то, чтобы ратификация состоялась через Конгресс, так как это активно обсуждалось. В то же время он сказал, что и Европа должна предоставить, а Штаты будут в меньшей степени. При этом мы знаем, что раньше говорили: если Украина согласится на территориальные моменты, то якобы Кушнер и Виткофф говорили, что Трамп будет готов лоббировать тему гарантий безопасности через Конгресс.

Вопросы гарантий безопасности

Следует также понимать о гарантиях безопасности по типу Статьи 5 НАТО. Это очень хорошо звучит, по-пиарски, но в международной политике нет вечных гарантий безопасности. Следует понимать, что они могут действовать только на определенное время и в определенных условиях. У нас очень часто критикуют, например, Будапештский меморандум. Учитывая события, это якобы оправдано, но если посмотреть на факты, то он вписывался в 90-е годы.

Другое дело, что мир быстро изменился. Мы почему-то думали, что есть какие-то вечные заверения, которые всегда будут действовать. Но так не работает. Это следует иметь в виду и тогда, когда мы обсуждаем эти гарантии безопасности, потому что мы слышали, что обсуждалась тема, что Украина хотела бы, чтобы они были на 30-50 лет. США говорит о 10 годах.

Но здесь просто следует иметь в виду, что та точка, в которой мы сейчас находимся, и тот контекст, в котором мы можем быть через 10-20 лет могут быть совершенно разными. Алексей Якубин

Алексей Якубин / Facebook-страница

И еще, как мне показалось из этих обсуждений, из этой встречи Зеленского и Трампа, очень интересная была риторика о 90-95-100% обсуждений пунктов. Мне показалось, что Трамп на самом деле не совсем эту тему воспринял. Он считает, что либо есть соглашение, либо его нет. То есть, еще идет обсуждение.

Тут можно констатировать, что действительно самым сложным вопросом остаются именно территории. Еще очень сложный вопрос о восстановлении и ресурсах, и, конечно, гарантии безопасности. Эта триада вопросов как была ключевой, так и остается.

По сути, эта встреча с Трампом, по крайней мере в публичной плоскости, не показала, что произошло какое-то разительное изменение. Может быть, дальнейшая работа этих рабочих групп покажет, что произошли определенные сдвиги.

Референдум в военное время

Заметьте, что когда обсуждалась даже тема территорий, снова было поднято то, что их может утвердить парламент или референдум. Конституция Украины на данный момент, во-первых, запрещает проводить референдум, и просто запрещено обсуждать изменение государственного строя, налоги, амнистию и территории тоже.

Голосование в парламенте за соглашение мы как-то еще можем представить, а вот референдум в условиях военного положения, как мне кажется, не совсем возможен.

Штаты дальше будут давить на Украину

Видно, что нас ждут еще недели переговоров. Посмотрим на дальнейшие действия России по поводу этих обсуждений, как будут работать эти группы, кто в итоге в них войдет, как часто они будут вести переговоры. Но из того, что я вижу, думаю, Трамп будет пытаться дальше закручивать эту историю.

Соединенные Штаты Америки считают, что в отношении России они уже использовали санкции, в том числе и нефтяные, поэтому может сложиться так, что именно на нас они будут пытаться оказать наибольшее давление по этому соглашению. Трамп все равно считает, что ему нужно быстрое соглашение в течение нескольких недель-месяцев, может быть, в начале весны. Алексей Якубин

Алексей Якубин / Facebook-страница

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что без внимания также не остались слова президента США о том, что глава России Владимир Путин якобы заинтересован в том, чтобы Украина была успешным государством.