Минус 280 грн с чека: у "АТБ" появилось "золотое" предложение для кофеманов

Узнайте цену растворимого напитка

В сети супермаркетов "АТБ" действует выгодное предложение на один из самых востребованных товаров среди кофеманов. Растворимый кофе известного бренда стал более доступным почти вдвое.

"Телеграф" расскажет, по сколько ее можно приобрести. Вы можете насладиться любимым напитком.

Пока цены на продукты иногда демонстрируют рост, ритейлеры пытаются привлечь покупателей щедрыми скидками. На этот раз под волну распродажи попал кофе Jacobs Monarch (растворимый, сублимированный) в крупной упаковке весом 280 граммов.

Какая стоимость сейчас

Согласно данным на сайте интернет-магазина "АТБ", на товар действует акция "Экономика". Старая цена, которая составляла 681.70 грн, была перечеркнута. Приобрести упаковку Jacobs Monarch можно за 399.90 грн. Таким образом, чистая экономия для покупателя составляет более 280 гривен.

Этой упаковки, по расчетам производителя, должно хватить примерно на 140 чашек напитка, что делает покупку максимально выгодной в пересчете на одну порцию.

Скидка временная. На ценнике указано, что выгодная цена (с дисконтом –41%) актуальна до 18 марта.

