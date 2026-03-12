Филатов против Лачена: почему между мэром Днепра и известным волонтером вспыхнула жесткая ссора

За ссорой двух известных днепрян наблюдает вся Украина

Между мэром Днепра Борисом Филатовым и известным блогером и волонтером Игорем Лаченковым (Лачен) вспыхнул жесткий спор в соцсетях. Оба ее участника не подбирают слова и перешли все границы.

"Телеграф" разбирался, с чего все началось. Оба они родились в Днепре, поэтому, возможно, знают друг о друге немного больше, чем жители других городов. Эта ссора между упомянутыми известными личностями не первая.

9 марта вышло интервью Филатова "Украинской правде", в котором городской голова, в частности, рассказал о своих конфликтах в соцсетях. Среди других упоминали Игоря Лаченкова, который неоднократно делал не комплиментарные заявления о Филатове.

Глава Днепра заявил, что Игорь Лаченков идет "путем Джокера".

"Он идет просто по пути Джокера, Романа Кравца. Он только там, скажем так, играет в более высшей лиге, но он просто идет по этому пути. Вот я бы хотел бы его предупредить, что не нужно это делать. Потому что репутацию потерять можно очень быстро. У нас также была блогер Алхим. Там тоже какие-то миллионы были (подписчиков — ред.) и все. И потом опа – и поехали все снова", – сказал Филатов.

Кроме того, он рассказывал о своих отношениях с Банковой и о роли Геннадия Корбана, которого лишили украинского гражданства, и его сына в распределении местного бюджета.

Лаченков опубликовал на своем Telegram-канале сатирический видеоролик, на котором обнимались Филатов и Корбан. Как аккомпанемент для видеоряда звучала песня российской артистки Татьяны Булановой "Не плачь".

Под видео блогер написал, что десятилетиями существовал миф о Днепровской мафии Корбана и Филатова. Но по итогам эта мафия оказалась обычными смешными мародерами, которые грабят родной город и пишут пафосные посты в Facebooke.

"Жалкие смешные мародеры, которые пытаются до последнего изображать крепких хозяев города. Отжали у покойных друзей имущество, а сейчас решили, что их бизнес — это бюджет Днепра. Боря и Гена — бизнесмены без бизнеса", — говорится в сообщении.

Через три минуты вышла следующая публикация, где Лаченков назвал Филатова хряком, рейдером и мародером. Он использовал нецензурную брань и вспомнил об интервью УП. Так что можно предположить, что именно оно дало старт очередной ссоре.

Мэр Днепра, и ранее известный грубыми выражениями в интернете, опубликовал сообщение, где использовал оскорбления и угрозы, намекал на возможность мобилизации своего оппонента, вспомнив о его призывном возрасте. Кроме того, Филатов назвал мать Лаченкова коллаборанткой.

В ответ волонтер написал еще несколько сообщений, на которые мэр Днепра не ответил. Блогер пообещал сделать стрим на платформе twitch, посвященный Филатову.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов, доход которого в 2025 году составил почти 400 тысяч гривен, занимает должность городского головы уже более десяти лет, хотя начинал свою карьеру в другой сфере.