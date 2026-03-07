Mavic заменят украинским "Славиком"? Что известно о новом дроне Украины

Время полета нового БПЛА будет достигать двух часов

В Украине появится аналог известного разведывательного дрона DJI Mavic. Компания "Вирий" уже рассказала о разработке БПЛА "Славик".

Что нужно знать:

Стоимость одного БПЛА будет достигать $4000–4500

Планируется, что SLAVIK не будет терять связь во время работы РЭБ

На дроне также есть планки для крепления полезной нагрузки

Как отметил директор компании Алексей Бабенко во время стрима "Милитарном", сейчас дрон уже летает и выполняет почти все нужные функции. К концу марта начнутся боевые испытания "Славика" (SLAVIK).

По словам Бабенко, этот дрон похож на DJI Mavic, ведь имеет подобное программное обеспечение и стабилизацию камеры. Публичная презентация и серийное производство "Славика" пройдут после удачных боевых испытаний.

Несмотря на сходство с Mavic, этот БПЛА планируют оснастить пультом управления, как у китайского дрона, интерфейсом для простого перехода военных на новый аппарат. Будет установлена ориентировка по маякам, чтобы дрон не терял связи при работе РЕБ. У Mavic такая функция отсутствует.

Кроме того, следующие модификации получат возможность захвата и сопровождения цели. Управление "Славиком" станет легче. Стоимость дневной версии — $4000–4500, а тепловизорной на $500–1000 дороже.

"Сейчас выходить где-то 1,5 часа (время полета "Славика" — ред.), но мы еще ничего не оптимизировали, поэтому, я думаю, выйдет 2 часа. А 2 часа полета — это примерно в четыре раза больше, чем время полета Mavic", — пояснил Бабенко.

На дроне также предусмотрены планки для крепления полезной нагрузки, в частности сбросов и ретрансляторов. Дальность связи аппарата тестировали на 50 км в полигонных условиях, а на фронте – до 30 км.

Что известно о Mavic

DJI Mavic – это серия квадрокоптеров от компании DJI, созданных для профессиональной аэрофото- и видеосъемки, разведки и мониторинга. Модели, такие как Mavic 3 (и его версии Pro, Enterprise, Thermal) предлагают время полета до 46 минут, имеют камеры Hasselblad и всенаправленные сенсоры помех.

Дрон DJI Mavic. Фото: открытые источники

В Украине эти дроны используют в качестве разведывательной техники на фронте, в частности для наблюдения, корректировки артиллерии и сброса боеприпасов. Однако в этом случае страна планирует наладить производство отечественных дронов с лучшими характеристиками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американцы выдали украинский дрон-перехватчик за собственные технологии.