Mavic заменят украинским "Славиком"? Что известно о новом дроне Украины
Время полета нового БПЛА будет достигать двух часов
В Украине появится аналог известного разведывательного дрона DJI Mavic. Компания "Вирий" уже рассказала о разработке БПЛА "Славик".
Что нужно знать:
- Стоимость одного БПЛА будет достигать $4000–4500
- Планируется, что SLAVIK не будет терять связь во время работы РЭБ
- На дроне также есть планки для крепления полезной нагрузки
Как отметил директор компании Алексей Бабенко во время стрима "Милитарном", сейчас дрон уже летает и выполняет почти все нужные функции. К концу марта начнутся боевые испытания "Славика" (SLAVIK).
По словам Бабенко, этот дрон похож на DJI Mavic, ведь имеет подобное программное обеспечение и стабилизацию камеры. Публичная презентация и серийное производство "Славика" пройдут после удачных боевых испытаний.
Несмотря на сходство с Mavic, этот БПЛА планируют оснастить пультом управления, как у китайского дрона, интерфейсом для простого перехода военных на новый аппарат. Будет установлена ориентировка по маякам, чтобы дрон не терял связи при работе РЕБ. У Mavic такая функция отсутствует.
Кроме того, следующие модификации получат возможность захвата и сопровождения цели. Управление "Славиком" станет легче. Стоимость дневной версии — $4000–4500, а тепловизорной на $500–1000 дороже.
"Сейчас выходить где-то 1,5 часа (время полета "Славика" — ред.), но мы еще ничего не оптимизировали, поэтому, я думаю, выйдет 2 часа. А 2 часа полета — это примерно в четыре раза больше, чем время полета Mavic", — пояснил Бабенко.
На дроне также предусмотрены планки для крепления полезной нагрузки, в частности сбросов и ретрансляторов. Дальность связи аппарата тестировали на 50 км в полигонных условиях, а на фронте – до 30 км.
Что известно о Mavic
DJI Mavic – это серия квадрокоптеров от компании DJI, созданных для профессиональной аэрофото- и видеосъемки, разведки и мониторинга. Модели, такие как Mavic 3 (и его версии Pro, Enterprise, Thermal) предлагают время полета до 46 минут, имеют камеры Hasselblad и всенаправленные сенсоры помех.
В Украине эти дроны используют в качестве разведывательной техники на фронте, в частности для наблюдения, корректировки артиллерии и сброса боеприпасов. Однако в этом случае страна планирует наладить производство отечественных дронов с лучшими характеристиками.
