Американцы выдали украинский дрон-перехватчик за собственные технологии: чем особенный STING

Разработчики дрона заявляют о его высокой эффективности

Американский канал Fox News в своем материале рассказал о высокотехнологичном арсенале США, применяемом в боевых действиях против Ирана. Среди прочего на кадрах были замечены украинские зенитные дроны STING.

Это может свидетельствовать о том, что украинские перехватчики доказали свою эффективность. Об этом пишет один из Телеграмм-каналов.

Что нужно знать:

В США телеканал продемонстрировал высокотехнологичный арсенал, используемый в Иране

На кадрах замечены украинские дроны STING

Они предназначены для борьбы с "шахедами"

"Американский канал во время разговора о "высокотехнологичном арсенале США", применяемом в Иране, показал украинские перехватчики", — говорится в сообщении.

Как пишет Financial Times Пентагон и, по меньшей мере, одно правительство страны Персидского залива ведут переговоры по закупке украинских беспилотников-перехватчиков, которые могут использоваться для борьбы с иранскими дронами.

Интерес к украинским технологиям возник после того, как страны Персидского залива начали тратить дорогие ракеты Patriot для отражения атак иранских беспилотников Shahed во время конфликта на Ближнем Востоке. Запасы таких ракет быстро сокращаются, поэтому союзники ищут более дешевые способы противодействия дронам, используя опыт Украины.

Что известно об этом дроне

STING – это зенитный дрон-перехватчик, беспилотный летательный аппарат разработки украинской компании "Дикие шершни". Sting представляет собой квадрокоптер классической конструкции с большой куполообразной камерой и боевой частью, расположенной в центральной части аппарата. Этот БПЛА пилотируется из земли с помощью VR-очков, позволяющих оператору видеть маршрут полета в режиме реального времени.

Зенитный дрон-перехватчик STING. Фото Дикие шершни

Среди ключевых особенностей дрона – скорость полета более 160 км/ч и способность подниматься на высоту до 3 тысяч метров. Разработка Sting продолжалась с лета по осень 2024 года. Через год было заявлено, что эффективность зенитных дронов Sting от "Диких шершней" может достигать до 90%. Всего, в первые месяцы после их появления, с помощью дронов-перехватчиков Sting сбито 600 российских дронов. Особенность Sting заключается в том, что он первый специально разработанный беспилотник для перехвата Shahed-136.

