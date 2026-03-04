Обломки "Герань-2" нашли в ОАЭ: что это за дрон и какой беды он уже натворил в Украине (инфографика)

Что известно о дроне, его характеристиках и российских модификациях

После того, как Иран атаковал ОАЭ возле порта Джебель-Али, в Дубае обнаружили обломки дрона с маркировкой "Герань-2". Так называется этот дрон в России. "Герань-2" украинцам более знаком как Shahed-136, используемый РФ для ударов по гражданской и военной инфраструктуре нашей страны.

Что нужно знать:

Российские модификации могут иметь большую боевую часть до 90 кг и дополнительные системы связи, в частности Starlink

Производство "Герань-2" развернуто в Татарстане

Иранский дрон-камикадзе Россия не только успешно производит у себя, но модифицирует. "Телеграф" расскажет об основных изменениях. Отметим, что неизвестно, был ли дрон, сбитый в ОАЭ, полным аналогом "шахеда" или обновленной версией.

Что известно о "Геране-2"/Shahed-136

В первый раз Shahed-136 Иран представил в 2020 году, а с 2022 года передавал их РФ. Россияне воспроизвели дроны под названием "Герань-2". Максимальная дальность полета этих дронов оценивается в 2500 километров, однако чаще всего россияне используют их для атак до 2000 километров.

Обнаруженный в Дубае дрон

Характеристики:

Скорость – 180–200 км/ч.

Наведение – инерциальная система и спутниковая навигация.

Дальность использования – от 1000 до 2500 км.

Вес боевой части – в базовой версии 50 кг.

Россия только за 2025 год запустила по Украине более 44 тысяч дронов-"шахедов", которые попадали в жилые дома, объекты инфраструктуры и т.д., оставляя людей без электричества и отопления или отнимая жизнь. Сбить удалось только 64% дронов.

Характеристики "Герань-2"

Отметим, что от оригинала "Герань-2" может отличаться. Новые российские модификации могут иметь боевую часть до 90 кг, частично изменился материал корпуса – в российских используется композитный наполнитель, а также россияне "прикручивали" на "Герань-2" Starlink и 4G-модемы с украинскими SIM-картами. На некоторые крепят ПЗРК с ракетами, правда, таким беспилотником должны управлять напрямую.

"Герань-2" с ПЗРК/ Источник: ГУР

Собирают в России дроны "Герань-2" на заводе в Татарстане. Это массовое производство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия продолжила серию "Гераней". Против Украины уже использовали дрон "Герань-5", больше похожий на ракету.