Обломки "Герань-2" нашли в ОАЭ: что это за дрон и какой беды он уже натворил в Украине (инфографика)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Что известно о дроне, его характеристиках и российских модификациях
После того, как Иран атаковал ОАЭ возле порта Джебель-Али, в Дубае обнаружили обломки дрона с маркировкой "Герань-2". Так называется этот дрон в России. "Герань-2" украинцам более знаком как Shahed-136, используемый РФ для ударов по гражданской и военной инфраструктуре нашей страны.
Что нужно знать:
- Российские модификации могут иметь большую боевую часть до 90 кг и дополнительные системы связи, в частности Starlink
- Производство "Герань-2" развернуто в Татарстане
Иранский дрон-камикадзе Россия не только успешно производит у себя, но модифицирует. "Телеграф" расскажет об основных изменениях. Отметим, что неизвестно, был ли дрон, сбитый в ОАЭ, полным аналогом "шахеда" или обновленной версией.
Что известно о "Геране-2"/Shahed-136
В первый раз Shahed-136 Иран представил в 2020 году, а с 2022 года передавал их РФ. Россияне воспроизвели дроны под названием "Герань-2". Максимальная дальность полета этих дронов оценивается в 2500 километров, однако чаще всего россияне используют их для атак до 2000 километров.
Характеристики:
- Скорость – 180–200 км/ч.
- Наведение – инерциальная система и спутниковая навигация.
- Дальность использования – от 1000 до 2500 км.
- Вес боевой части – в базовой версии 50 кг.
Россия только за 2025 год запустила по Украине более 44 тысяч дронов-"шахедов", которые попадали в жилые дома, объекты инфраструктуры и т.д., оставляя людей без электричества и отопления или отнимая жизнь. Сбить удалось только 64% дронов.
Отметим, что от оригинала "Герань-2" может отличаться. Новые российские модификации могут иметь боевую часть до 90 кг, частично изменился материал корпуса – в российских используется композитный наполнитель, а также россияне "прикручивали" на "Герань-2" Starlink и 4G-модемы с украинскими SIM-картами. На некоторые крепят ПЗРК с ракетами, правда, таким беспилотником должны управлять напрямую.
Собирают в России дроны "Герань-2" на заводе в Татарстане. Это массовое производство.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия продолжила серию "Гераней". Против Украины уже использовали дрон "Герань-5", больше похожий на ракету.