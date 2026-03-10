Новый раунд переговоров и отправка дронов на Ближний Восток. Зеленский ответил на наболевшие вопросы – главное

Также президент Украины рассказал, что нужно Украине для производства антибаллистической ракеты

Во вторник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами. По его словам, очередной раунд мирных переговоров перенесла американская сторона. Ожидается, что он состоится на следующей неделе.

Переговоры

"О разговоре Дональда Трампа и Путина мне почти ничего неизвестно. Что касается наших переговоров, переговоры планировались провести во вторник-среду в Турции. Я только что имел разговор с президентом Эрдоганом", — сказал он.

По его словам, украинская делегация готова была ехать в Турцию, но встречу отсрочила американская сторона. "Давайте на следующей неделе", — так сказали американские партнеры, пояснил Зеленский. В то же время, Киев ежедневно общается с Вашингтоном.

"Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны с ними в контакте. Посмотрим, какая будет следующая дата", — сказал гарант Конституции.

Он добавил, что Киев ожидает встречу на следующей неделе в Швейцарии или Турции.

"Я думаю, что главные темы — договариваться о продолжении обменов, а также договариваться о встрече лидеров, потому что дальше по этому плану, что касается особенно тематики территорий, я не вижу без уровня лидеров, что будет результат", — сказал Зеленский.

Позиция Европы

Президент прокомментировал заявление Мерца, что Европа не примет мирное соглашение, принятое без ее участия, и полноценное вовлечение европейцев в мирный процесс.

"Я всегда на всех переговорах в любом формате делал все, чтобы Европа была привлечена на уровне лидеров, на уровне НСА, когда наши National Security Advisors встречаются. И Украина всегда была не только инициатором, а тогда, когда партнеры не очень одобряли подобные конфигурации, мы делали все, чтобы она присутствовала в целом. Поэтому мы будем и продолжать в этом контексте, – сказал он.

Президент подчеркнул, что нужно, чтобы Европа также была более активной в этом направлении, потому что Россия не желает видеть Европу за столом переговоров.

"Она не хочет этого, но мы должны сами делать все, чтобы у нас Европа была, потому что Украина является частью Европы и будущей частью Европы", — добавил Зеленский.

Украинская помощь на Ближнем Востоке

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, Украина отправила три команды специалистов в три разных страны: Катар, Эмираты, Саудовская Аравия.

Отвечая на вопрос о том, что Украина получит в обмен на помощь на Ближнем Востоке, президент сказал: "Прежде всего, мы поднимаем вопрос относительно дефицитных для нас ракет для систем противовоздушной обороны. Мы говорим о ПАК-2, ПАК-3".

"Мы говорим о разных ракетах. ПАК-2, ПАК-3. Уже даже не мечтаем о дополнительных системах, но если говорить о чем-то еще, кроме ракет, это системы", — добавил он.

Все американские эксперты понимают, что в отбитии массированных атак "Шахедами" может помочь только украинский опыт. Так украинский лидер ответил на вопрос признают ли американские партнеры, что у Украины уже есть карты.

Также президент напомнил, что ранее Киев предлагал США сотрудничество в сфере дронов. "Я не знаю, отказались ли они от этого, не уверен, но это точно отсрочка и пока мы не подписали дрон-дил. Но мы открыты", — сказал он.

Ситуация между Украиной и Венгрией

"Ну, я думаю, что ваш пример с бандитизмом очень подходит. Это что касается, что это было. А что касается партнеров, со многими я говорил и еще раз повторяю вам уже официально, публично, то, что говорил многим нашим друзьям. От Европы нужно сегодня одно — не молчать", — так Зеленский прокомментировал конфликт с Венгрией.

Ситуация на фронте

Комментируя ситуацию на Сумщине, Зеленский заявил, что на сегодняшний день никаких рисков нет. "О ситуации на границе мы знаем, там был вопрос в одном из населенных пунктов, но Вооруженные силы будут решать согласно своим задачам все эти вопросы. Россия борется против гражданских целей, а у нас цели военные", — сказал президент.

Он добавил, что сегодня был поражен Брянский завод, производивший системы управления всех видов ракет РФ.

Создание в Украине антибаллистической ракеты

Для создания в Украине антибаллистической ракеты, способной сбивать российскую баллистику, нужно только одно – лицензии от Соединенных Штатов Америки, сказал глава государства.

"С этой индустрией, которую мы построили во время этой войны с теми технологиями, с нашими инженерами, я уверен, что мы могли бы производить очень быстро большое количество ракет. И обеспечить не только Украину, а всю Европу", — заявил Зеленский.

Ранее главный конструктор оружейной компании FirePoint Денис Штиллерман заявил, что Украина готовится к нанесению удара отечественной баллистической ракетой FP-7 по России. Серийное производство этого оружия уже налажено.