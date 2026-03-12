"Скептики помилялись": у Брюсселі пояснили, чому Європі необхідні українські дрони

На конференції BEDEX розповіли про інтерес європейців до українських розробок, пов'язаних з БПЛА

В НАТО високо оцінили роль України у розвитку оборонних технологій, зокрема у сфері дронів та антидронових систем, і наголосили на необхідності подальшої підтримки української оборонної промисловості.

Про це заявили у коментарі кореспондентці "Телеграфу" під час конференції BEDEX у Брюсселі.

Що треба знати:

Україна має найбільший досвід у технологіях дронів та антидронових систем

НАТО та країни ЄС інвестують в українську оборонну промисловість

Українські фахівці навчатимуть країни Перської затоки боротьбі з дронами

Низька ціна українських інновацій приваблює європейських партнерів

Невикористаний потенціал інвестицій в український ОПК становить до 15 мільярдів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що через абсолютно нічим не спровоковану агресивну війну Росії проти України їй доводиться захищатися. Він висловив Україні свою повагу та додав, що потрібно впроваджувати інновації.

"Зараз ви є однією з країн із найбільшими знаннями та досвідом, коли йдеться про дронові та антидронові технології, а також багато іншого. Щодня я отримую звіти про те, що ви робите у сфері інновацій", – сказав він.

На думку Рютте, слова президента України Володимира Зеленського є яскравим підтвердженням цього. Йдеться про те, що українські команди вирушать до країн Перської затоки, щоб допомогти їм у сфері дронових та антидронових технологій.

"Ми також бачимо, що європейські країни інвестують в оборонно-промислову базу в Україні. Водночас іще існує нереалізований потенціал на рівні 10–15 мільярдів", – зазначив секретар НАТО.

Він додав, що вже зроблено дуже багато, але все ще є простір для більшого. Боротьба українського народу проти росіян означає перебування на передовій інновацій, зазначив Рютте та подякував Україні.

"Ви маєте зробити все, щоб залишатися сильними у цій боротьбі. Коли йдеться про російські ракети, а також про нашу ключову і критично важливу оборонну промисловість, ми повинні вас підтримувати", – сказав він.

Генсек альянсу нагадав, що Сполучені Штати відіграють тут велику роль — за фінансової участі канадців та європейців. За його словами, підтримка повинна продовжуватися.

Своєю чергою, міністр оборони Бельгії Тео Франкен пояснив, що завжди є ті, хто вірить в Україну, у силу українського народу, і ті, хто не вірить. Зокрема і всередині Європейського Союзу.

"І, як ви знаєте, про Україну часто казали: це неможливо. У них немає достатньо сили. У них немає достатньо потужності. Але зараз ви доводите, що всі скептики помилялися. А ті, хто вірив, мали рацію", – заявив Франкен.

Він висловів радість, що Україна взяла участь у конференції та виставці BEDEX із такою великою кількістю компаній.

"Нам потрібні ваші технології. Нам потрібні ваші інновації. Нам потрібні ваші інженери. Ви робите це, використовуючи найкращі технології. Зараз цього хочуть усі. І у вас низькі ціни", – резюмував міністр.

Довідка: BEDEX 2026 – Брюссельська європейська виставка оборонної промисловості, в якої беруть участь 200 компаній та понад 35 урядових делегацій. Заходи триватимуть з 12 по 14 березня включно. Виставка включає демонстрації сучасних систем озброєнь, безпілотних технологій, кібербезпеки та рішень для захисту критичної інфраструктури.

