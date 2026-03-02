"Украина, закрой небо над НАТО": заявление Британии по поводу "Шахедов" вызвало мемы и шутки

За первые два дня войны Иран использовал более 350 дронов

Великобритания привлечет украинских экспертов для помощи странам Персидского залива более эффективно сбивать беспилотники, которыми их атакует Иран. В Украине иронизируют по этому поводу.

Что нужно знать:

Иран наносит ракетно-дроновые удары по соседним странам

Только за два дня было выпущено почти тысячу средств воздушного нападения

Украина имеет, наверное, самый большой в мире опыт в противодействии "шахедам"

Что сказал Стармер

Как заявил премьер-министр Кир Стармер, украинские специалисты будут работать вместе с британскими для борьбы с иранскими дронами. Он подчеркнул, что Британия не участвует в ударах по Ирану, однако разрешила США использовать свои военные базы для оборонных операций в регионе из-за угрозы для британцев и союзников.

Мы не присоединяемся к этим ударам, но продолжим наши оборонные действия в регионе. И мы также привлечем экспертов из Украины, чтобы вместе с нашими собственными экспертами помочь странам-партнерам Персидского залива сбивать атакующие их иранские беспилотники, – сказал Кир Стармер.

Зеленский говорил о готовности Украины помочь партнерам

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил готовность помочь партнерам украинским опытом противодействия иранским дронам. Об этом он сказал 1 марта.

Мы готовы поделиться своим опытом. Оборонный опыт Украины незаменим: даже страны Персидского залива с более мощными системами все еще пропускают дроны, Владимир Зеленский

Как в Украине реагируют на слова Стармера

В сети активно обсуждают заявление премьера Британии о привлечении украинских специалистов. Вспоминают, как в 2022 году Украина просила закрыть небо и как кардинально изменилась ситуация сейчас.

"В общем, принципиально не публикую новости и не комментирую что там происходит между другими странами (вы поняли о чем я) потому что есть сотни других новостных пабликов, но тут даже я выпал, мы когда просили закрыть небо, результат который был ", — пишут в сети

"Только в обмен на Путина", — пишут в комментариях

"Украина, закрой небо над НАТО ", — иронизируют украинцы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ответ на атаку США и Израиля Иран начал избивать по соседним странам. За два дня выпущено более 450 ракет и более 350 дронов. Блогер Роман Шрайк отметил, что это может негативно повлиять на поставки ракет для ПВО, получаемых Украиной от партнеров.