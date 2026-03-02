Укр

"Украина, закрой небо над НАТО": заявление Британии по поводу "Шахедов" вызвало мемы и шутки

Елена Руденко
Пожар в Дубае после атаки, мобильная группа по противодействию "шахедам" Новость обновлена 02 марта 2026, 08:45
Пожар в Дубае после атаки, мобильная группа по противодействию "шахедам". Фото Коллаж "Телеграф"

За первые два дня войны Иран использовал более 350 дронов

Великобритания привлечет украинских экспертов для помощи странам Персидского залива более эффективно сбивать беспилотники, которыми их атакует Иран. В Украине иронизируют по этому поводу.

Что нужно знать:

  • Иран наносит ракетно-дроновые удары по соседним странам
  • Только за два дня было выпущено почти тысячу средств воздушного нападения
  • Украина имеет, наверное, самый большой в мире опыт в противодействии "шахедам"

Что сказал Стармер

Как заявил премьер-министр Кир Стармер, украинские специалисты будут работать вместе с британскими для борьбы с иранскими дронами. Он подчеркнул, что Британия не участвует в ударах по Ирану, однако разрешила США использовать свои военные базы для оборонных операций в регионе из-за угрозы для британцев и союзников.

Мы не присоединяемся к этим ударам, но продолжим наши оборонные действия в регионе. И мы также привлечем экспертов из Украины, чтобы вместе с нашими собственными экспертами помочь странам-партнерам Персидского залива сбивать атакующие их иранские беспилотники, – сказал Кир Стармер.

Зеленский говорил о готовности Украины помочь партнерам

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил готовность помочь партнерам украинским опытом противодействия иранским дронам. Об этом он сказал 1 марта.

Мы готовы поделиться своим опытом. Оборонный опыт Украины незаменим: даже страны Персидского залива с более мощными системами все еще пропускают дроны,

Владимир Зеленский

Как в Украине реагируют на слова Стармера

В сети активно обсуждают заявление премьера Британии о привлечении украинских специалистов. Вспоминают, как в 2022 году Украина просила закрыть небо и как кардинально изменилась ситуация сейчас.

"В общем, принципиально не публикую новости и не комментирую что там происходит между другими странами (вы поняли о чем я) потому что есть сотни других новостных пабликов, но тут даже я выпал, мы когда просили закрыть небо, результат который был ", — пишут в сети

"Только в обмен на Путина", — пишут в комментариях

"Украина, закрой небо над НАТО ", — иронизируют украинцы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ответ на атаку США и Израиля Иран начал избивать по соседним странам. За два дня выпущено более 450 ракет и более 350 дронов. Блогер Роман Шрайк отметил, что это может негативно повлиять на поставки ракет для ПВО, получаемых Украиной от партнеров.

