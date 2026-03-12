Базы США, новые фронты и угрозы местью: новый лидер Ирана выступил с первыми заявлениями (главное)

В послании прозвучали призывы к соседним государствам

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к странам региона с призывом закрыть базы США и потребовал компенсации за ущерб. Кроме того он обещает месть за кровь граждан, погибших в конфликте с США и Израилем.

Что нужно знать:

Хаменеи стал новым лидером после убийства отца в феврале 2026 года

Он не исключает открытие "новых фронтов" там, где противник слаб и неопытен

Иран настаивает на материальной компенсации от стран, причастных к конфликту

12 марта иранские госСМИ опубликовали обращение Хаменеи. "Телеграф" сделал подборку его главных высказываний.

Так, в ходе обращения он подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым и может использоваться Тегераном как рычаг влияния в текущих геополитических конфликтах на Ближнем Востоке.

Кроме того, он призвал страны региона как можно скорее закрыть базы США и сообщил, что Иран рассчитывает на конструктивные отношения с соседними государствами. В то же время, по его словам, Иран ожидает материальную компенсацию за причиненный в ходе конфликта с США и Израилем ущерб.

Другие важные заявления:

Модтжаба Хаменеи выразил соболезнования по поводу "мученической смерти" своего отца — предыдущего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Он не исключает возможность открытия "новых фронтов", где противник "имеет мало опыта и уязвим".

"Иран не воздержится от мести за кровь своих мучеников"

Иран будет "добиваться компенсации от врагов, а если те откажутся платить, Тегеран может уничтожать их имущество".

Хаменеи заявил о готовности поддерживать дружественные отношения со всеми соседними странами и подчеркнул, что Тегеран не стремится к доминированию в регионе.

Иранский лидер призвал соседние государства закрыть иностранные военные базы, используемые против Ирана, иначе они могут стать целями ударов.

Важно добавить, что после заявлений Хаменеи цены на нефть марки Brent резко выросли и впервые за последнее время преодолели отметку в 100 долларов за баррель. По состоянию на текущий момент Brent торгуется на уровне 101,27 долл, показав рост на 0,7%.

Цены на Brent

Предыстория

Утром, 28 февраля 2026 года, во время израильской операции в результате авиаудара по резиденции был убит лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Также погибли его дочь, зять, внук и одна из невесток.

9 марта стало известно, что ассамблея экспертов Ирана избрала Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны после убийства его отца Али Хаменеи.

Моджтаба Хаменеи — кто он

Моджтаба — второй сын Али Хаменеи, ему 56 лет. Известно, что он не публичный человек и не занимал никаких официальных постов, однако считался влиятельной фигурой в иранской политической элите. Также он выступал посредником в общении с Али Хаменеи.

Моджтаба Хаменеи

Участвовал в ирано-иракской войне с 1987 по 1988 год, а также, по некоторым данным, взял под свой контроль Басидж, который использовался для подавления протестов после выборов 2009 года.

Был женат на Заре Адель, дочери Голям-Али Аделя — бывшего председателя Меджлиса Ирана. По одним из данных, опубликованных в Wikileaks, у Моджтабы в 2007 году родился сын Али. Жена и сын Моджтабы погибли вместе с Али Хаменеи во время атаки 28 февраля 2026 года Мать Мансуре Ходжасте Багерзаде скончалась в больнице 2 марта 2026 года от полученных травм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что иранский лидер Али Хаменеи был ликвидирован ракетой из космоса. Израиль и США для совершения операции использовали ракету "Голубой воробей".