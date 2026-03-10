Это выгодно Путину: на Западе назвали главную опасность войны в Иране

Америка и союзники тратят немало средств для защиты неба

Война в Иране длится уже вторую неделю — и то, с какой скоростью Соединенные Штаты, Израиль и их союзники из стран Персидского залива тратят дефицитные и дорогие боеприпасы, поражает.

Соединенные Штаты и союзники используют ряд платформ, чтобы сбивать входные ракеты и дроны. Важнейшими из них являются перехватчики THAAD, системы Patriot и морские ракеты семейства SM, тогда как Израиль также использует перехватчики дальнего действия Arrow. Однако запасы этих перехватчиков не безграничны.

Многие из них были переданы Украине для отражения российских воздушных атак. Другие использовались в Красном море для защиты судоходства от нападений йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Еще часть была размещена в Индо-Тихоокеанском регионе для защиты Южной Кореи и Тайваня от возможных атак Северной Кореи и Китая.

Как прогнозируют эксперты, на фоне происходящего на Ближнем Востоке Украине будет доступно все меньше американских средств ПВО.

"Перехватчики можно использовать только один раз. Как мы знаем, это очень асимметричная война, в которой очень дорогие ракеты-перехватчики часто используются — как на Ближнем Востоке, так и в Украине — для уничтожения очень дешевых и массово производимых дронов и ракет", — описывает в комментарии "Телеграфу" Пол Тейлор, эксперт Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе.

"С этой точки зрения очевидно, что для Украины будет доступно меньше таких средств, которые европейцы могли бы покупать у Соединенных Штатов. Уже и так было большое давление на запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые, похоже, являются единственными средствами, которые надежно могут перехватывать более современные российские ракеты", — говорит Тейлор.

Он добавляет, что есть другие типы систем, запасы которых Вашингтон быстро теряет.

"Соединенные Штаты также могут менее охотно продавать системы HIMARS и подобное вооружение", — сказал спикер.

Как добавляет в комментарии нашему изданию Крис Кремидас-Кортни из брюссельского EPC, война на Ближнем Востоке уже поглотила не месяцы, а годы производства ракет для противовоздушной обороны.

"США, Израиль и государства Персидского залива тратят их с темпом, который невозможно поддерживать долго", — говорят Кремидас-Кортни.

По мнению специалистов, война выгодна прежде всего для России:

"Не только из-за роста цен на нефть и ослабления санкций в отношении российской нефти, как это произошло на примере Индии, но из-за истощения запасов боеприпасов, доступных для поддержки Украины", — добавили они.