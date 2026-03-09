Трамп намерен закончить войну в Иране? Вот какими будут последствия

Журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина о возможном завершении операции против Тегерана

В Вашингтоне говорят, что Трамп склоняется к тому, чтобы быстро объявить свою победу и закрыть войну в Иране.

Косвенным подтверждением этой версии может быть начавшееся снижение нефтяных цен — со 110 долларов за баррель утром до 95 сейчас.

Но гарантий пока нет, поскольку сторонников продолжения боевых действий в США и Израиле до сих пор немало. Плюс следует понимать, что если Трамп прекратит боевые действия без уничтожения иранского режима, сам этот режим объявит себя победителем и получит гигантскую подпитку для собственной легитимности.

Иными словами, как только назначенный новый рахбар сойдет на пост в лучах победы и славы, его власть от этой войны не ослабнет, а существенно укрепится.

И он уж точно запустит проект создания ядерного оружия.

Источник: пост Яковина в Facebook.