Бази США, нові фронти та погрози помстою: новий лідер Ірану виступив із першими заявами (головне)

У посланні пролунали заклики до сусідніх держав

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї звернувся до країн регіону із закликом закрити бази США та зажадав компенсації за збитки. Крім того, він обіцяє помсту за кров громадян, які загинули в конфлікті зі США та Ізраїлем.

Що потрібно знати:

Хаменеї став новим лідером після вбивства батька у лютому 2026 року

Він не виключає відкриття "нових фронтів" там, де противник слабкий і недосвідчений

Іран наполягає на матеріальній компенсації від країн, причетних до конфлікту

12 березня іранські держЗМІ опублікували звернення Хаменеї. "Телеграф" зробив добірку його головних висловлювань.

Так, у ході звернення він наголосив, що Ормузька протока має залишатися закритою і може використовуватися Тегераном як важіль впливу у поточних геополітичних конфліктах на Близькому Сході.

Крім того, він закликав країни регіону якнайшвидше закрити бази США і повідомив, що Іран розраховує на конструктивні відносини із сусідніми державами. Водночас, за його словами, Іран очікує на матеріальну компенсацію за завдані в ході конфлікту зі США та Ізраїлем збитки.

Інші важливі заяви:

Модтжаба Хаменеї висловив співчуття з приводу "мученицької смерті" свого батька — попереднього верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Він виключає можливість відкриття " нових фронтів ", де противник " має мало досвіду і вразливий " .

"Іран не утримається від помсти за кров своїх мучеників"

Іран "добиватиметься компенсації від ворогів, а якщо ті відмовляться платити, Тегеран може знищувати їхнє майно".

Хаменеї заявив про готовність підтримувати дружні відносини з усіма сусідніми країнами і наголосив, що Тегеран не прагне домінування в регіоні.

Іранський лідер закликав сусідні держави закрити іноземні військові бази, які використовуються проти Ірану, інакше вони можуть стати цілями ударів.

Важливо додати, що після заяв Хаменеї ціни на нафту марки Brent різко зросли і вперше останнім часом подолали позначку 100 доларів за барель. На поточний момент Brent торгується на рівні 101,27 дол, показавши зростання на 0,7%.

Ціни на Brent

Передісторія

Вранці, 28 лютого 2026 року, під час ізраїльської операції внаслідок авіаудару за резиденцією було вбито лідера Ірану аятола Алі Хаменеї. Також загинули його дочка, зять, онук та одна з невісток.

9 березня стало відомо, що асамблея експертів Ірану обрала Моджтабу Хаменеї новим верховним лідером країни після вбивства його батька Алі Хаменеї.

Моджтаба Хаменеї — хто він

Моджтаба – другий син Алі Хаменеї, йому 56 років. Відомо, що він не публічна людина і не обіймав жодних офіційних постів, проте вважався за впливову фігуру в іранській політичній еліті. Також він виступав посередником у спілкуванні з Алі Хаменеї.

Моджтаба Хаменеї

Брав участь у ірано-іракській війні з 1987 до 1988 року, а також, за деякими даними, взяв під свій контроль Басідж, який використовувався для придушення протестів після виборів 2009 року.

Був одружений із Зорою Адель, донькою Голям-Алі Аделя — колишнього голови Меджлісу Ірану. За одними з даних, опублікованих у Wikileaks, у Моджтаби у 2007 році народився син Алі. Дружина та син Моджтаби загинули разом з Алі Хаменеї під час атаки 28 лютого 2026 року Мати Мансуре Ходжасте Багерзаде померла у лікарні 2 березня 2026 року від отриманих травм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що іранського лідера Алі Хаменеї було ліквідовано ракетою з космосу. Ізраїль та США для здійснення операції використовували ракету "Блакитний горобець".