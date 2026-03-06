Лидер Ирана Хаменеи стал первым человеком, убитым ракетой из космоса? СМИ узнали интересные детали

Эту операцию Израиль назвал "Эпическая ярость"

Иранский лидер Али Хаменеи был ликвидирован ракетой из космоса. От взрыва погибли более 40 чиновников и приближенных к аятолле людей.

Что нужно знать:

Израиль тщательно спланировал ликвидацию лидера Ирана

Ракета, используемая для атаки, разрабатывалась не как боевая

В результате ударов в Тегеране погибли дочь, внучка, невестка и зять аятоллы

Об этом сообщает The New York Post. По данным газеты, Израиль и США для совершения операции использовали ракету "Голубой воробей".

Как рассказывают израильские источники, удар был настолько сильным, что обломки обнаружили далеко за пределами зоны поражения. Бойцы использовали мощную баллистическую ракету, которая сначала достигла космоса, а оттуда упала на указанный пункт и взорвалась. Такой способ ликвидации лидера страны стал одним из первых в истории.

"Голубой воробей" — ракета, которая может пролететь 1240 миль (около 2 тысяч км — ред.) и покинуть атмосферу Земли перед падением, была использована Израилем во время операции "Эпическая ярость", в результате которой погибли Хаменеи и его соратники", — говорится в материале.

Израильский истребитель F-15

Отмечается, что операция по ликвидации лидера Ирана была тщательно спланирована, а уровень разведки, который помог ее осуществить, впечатляет. За несколько минут до удара ЦАХАЛ получил свежие фото, как Хаменеи и его соратники возвращаются на ужин в Шабат.

Для ликвидации аятоллы израильским бойцам пришлось даже проникнуть в иранскую штаб-квартиру. Более того, разведывательное агентство Израиля смогло отслеживать, где размещались охранники высокопоставленных руководителей режима, когда они прибыли в комплекс Хаменеи.

Известно, что сначала атака планировалась на ночь, но график изменили, чтобы воспользоваться утренней встречей чиновников Тегерана.

"Израильские истребители F-15 и другие самолеты были развернуты около 7:30 утра по иранскому времени, а примерно через два часа самолеты выпустили 30 ракет, включая "Голубые воробьи", по центру комплекса аятоллы", — пишет издание.

К тому же, от взрыва погиб не только Хаменеи, а более 40 приближенных лиц и иранских чиновников. Также в результате ударов в Тегеране погибли дочь, внучка, невестка и зять аятоллы.

Что известно о ракете "Голубой воробей"

"Голубой воробей" (Blue Sparrow) — это часть серии ракет воздушного базирования Израиля, разработанных для имитации ракет "Скад" СССР. Запуски происходит с истребителей, а ракеты-ускорители выводят ее в космос, так что ракеты могут зависать над целью.

Траектория полета ракеты "Голубой воробей"

Эта ракета имеет высокую скорость, траекторию, имитирующую боевые ракеты. Интересно, что сначала она не разрабатывалась как боевая ракета, а только как учебная, в частности, для тестирования эффективности ПВО.

