Погибла вместе с аятоллой? Что известно о жене нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи

В сети нет даже ее фото

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась под конец зимы. Утром, 28 февраля 2026 года, во время израильской операции в результате авиаудара по резиденции был убит лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Также погибли его дочь, зять, внук и одна из невесток. Спустя несколько дней, 3 марта, Совет экспертов Ирана избрал нового верховного лидера страны — им стал сын аятоллы Моджтаба Хаменеи.

Об этом пишут иранский оппозиционный канал Iranian International и DW — оба ресурса ссылаются на собственные источники. Отмечается, что Совет выбрал Моджтабу Хаменеи под давлением Корпуса стражей исламской революции.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Моджтабе Хаменеи и его жене, которая, вероятно, тоже погибла во время авиаудара Израиля.

Моджтаба Хаменеи. Фото: Getty Images

Моджтаба Хаменеи и его жена — что известно?

Моджтаба — второй сын Али Хаменеи, ему 56 лет. Известно, что он не публичный человек и не занимал никаких официальных постов, однако считался влиятельной фигурой в иранской политической элите. Также он выступал посредником в общении с Али Хаменеи.

Известно, что Моджтаба был женат на Захре Хаддад-Адель. Она дочь иранского консервативного политика и бывшего председателя парламента Голама-Али Хаддад-Аделя. Они поженились в 2004 году и имели по разным данным троих детей.

Моджтаба Хаменеи стал новым лидером Ирана. Фото: Getty Images

Также по данным некоторых СМИ, Захра погибла в 2026 году, когда США и Израиль нанесли удар по Ирану. Вместе с ней погиб и один из сыновей 2007 года рождения.

В открытом доступе нет фотографий жены Моджтабы Захры Хаддад-Адель. Поэтому неизвестно, как она выглядит и действительно ли погибла во время атаки.

