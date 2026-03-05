Плюсов больше, чем минусов? Как на самом деле ситуация в Иране повлияет на Украину

Вопрос с ракетами Patriot вызывает беспокойства

Операция США и Израиля против Ирана может оказать положительное и негативное влияние на Украину. Ведь с одной стороны есть опасения по поводу сокращения поставок ракет ПВО, а с другой — уровень поддержки Ираном России может снизиться.

Что нужно знать:

В настоящее время немалое количество систем Patriot от США вовлечено в защиту стран Персидского залива

Возможность Ирана помогать России снизится в ходе войны с Израилем

Украина может поделиться технологиями и опытом в дроновой войне

Негативное влияние на Украину войны в Иране

Как пишет Reuters, в настоящее время вектор внимания Вашингтона смещен на Иран, хотя президент Дональд Трамп и уверяет, что Украина в приоритете. Однако фактические возможности Штатов не так безграничны, особенно когда страна должна помогать другим государствам защищаться от иранских атак.

В этом контексте основным средством ПВО являются системы Patriot и ракеты к ним, которые есть в странах Персидского залива. Именно их Иран атаковал после удара США и Израиля. В то же время, Украина тоже нуждается в Patriot, которые являются одним из самых эффективных средств обороны против российских атак.

Ситуация на четвертый день войны между Израилем и США против Ирана. Данные: Clément Molin

Однако немалое количество нужных ракет Киев получает в рамках Списка приоритетных потребностей Украины (PURL) – инициативы НАТО, запущенной для закупки оружия американского производства для Украины. На фоне войны с Ираном поставки по PURL могут оказаться под угрозой, ведь США истощают собственные запасы.

Положительное влияние на Украину войны в Иране

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Иран является одним из "ключевых факторов" в содействии войны России против Украины, передает Newsmax. При этом "давление Израиля и США" ослабят возможности Тегерана по отношению к Киеву.

"Тот факт, что сейчас Иран сталкивается с этим полным давлением Израиля и США, также ухудшит его способность экспортировать хаос даже в Россию, а значит, и в Украину", — подчеркнул Рютте.

Он добавил, что партнеры Украины на Ближнем Востоке могут получить опыт украинской армии в дроновой войне. Это выведет бои на новый уровень, однако обучение требует времени.

Важность привлечения украинских технологий и опыта к защите против атак Ирана отметили несколько собеседников Financial Times. По их словам, сейчас Пентагон и, по крайней мере, одно правительство стран Персидского залива ведут переговоры с Киевом о покупке украинского производства, чтобы отражать атаки иранских беспилотников. Речь идет о дронах P1-SUN и определенных технологиях.

Дрон P1-SUN

Ведь в основном страны Персидского залива используют ракеты Patriot для сбивания "шахедов". Запасы средств ПВО сокращаются, а эффективность и целесообразность у некоторых экспертов вызывают вопросы. Однако у Киева есть опыт использования более дешевых средств защиты с хорошей эффективностью.

"В Украине буквально десяток компаний производят кинетические перехватчики — маленькие квадрокоптеры в форме шара или беспилотники с фиксированным крылом — по несколько тысяч долларов за штуку", — сказал источник.

Как оценивают влияние войны Ирана и Израиля эксперты

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель фракции "Слуга народа", Александр Федиенко считает, что пока рано давать окончательную оценку этим событиям. Однако последствия от них очевидны.

"Мы видим, что Россия пока никак, как говорится, не отсвечивает и не триггерится. Поэтому будем наблюдать. Очевидно, Иран пользуется средствами ПВО российскими, но подтверждения сбивания самолетов ракетами С-300, С-400, я не видел", — говорит нардеп.

При этом член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель фракции "Слуга народа" Юрий Здебский добавил: "Насколько я владею информацией, мы в принципе готовы к любым сценариям. Мы готовимся. Да, ракеты в ПВО — это проблема".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ОАЭ обнаружили обломки "Герань-2", которым Россия атакует Украину.